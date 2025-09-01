Ricardo Arjona en Chile 2026: Cuándo es, dónde y venta de entradas para el esperado tour del artista

¡Finalmente, se acabó la espera! Ricardo Arjona regresa a Chile en el marco de su gira «Lo Que el Seco No Dijo».

Este tour promete mucho, y será una experiencia musical y visual que conquistará a miles de fanáticos en su paso por distintas ciudades y que aterrizará en Santiago con una producción de primer nivel.

La relación entre Chile y Ricardo Arjona es más que especial, y se materializa en un récord de 32 presentaciones en el recinto ubicado en el Parque O’higgins.

Ricardo Arjona se presentará en Chile el próximo 5 y 7 de junio del 2026, y la sede es esta cita será el Movistar Arena.

La gira más ambiciosa en la historia de Ricardo Arjona

La gran gira comenzará en su país natal, tendrá como fecha de inicio el 31 de octubre y se extenderá hasta el 23 de noviembre.

Pero ojito, y es que tras agotar los primeros 15 conciertos, anuncio una nueva fecha en el Madison Square Garden para el 11 de febrero de 2026. Sin embargo, fue tanta la euforia de sus seguidores, que en solo seis horas agotaron esa función.

En respuesta, Ricardo Arjona anunció una segunda fecha en el mítico Madison Square Garden para el 12 de febrero, y demuestra la reinvención de su carrera, que está más vigente que nunca y los números de su nueva gira lo avalan.

El regreso de Ricardo Arjona a Chile

El show se realizará los días 5 y 7 de junio en el Movistar Arena.

Además, es importante destacar que la venta de entradas se realizará desde el 12 de septiembre a las 12:00 horas.

Podrás adquirir las entradas a través del Sistema Puntoticket.

