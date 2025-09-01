¡Cambios en la TV! Icónica conductora de Canal 13 regresa a TVN y hará dupla con Iván Núñez: «Contenta de volver»

¡Nuevos cambios en la Televisión nacional! Este lunes, TVN confirmó a Carolina Urrejola como nuevo miembro del departamento de prensa. Esto con el fin de reforzar la propuesta periodística y multiplataforma de la estación televisiva.

En su regreso, la comunicadora hará dupla con Iván Núñez en la conducción de 24 horas central.

Carolina Urrejola llega a TVN

Además, su regreso llega en el marco de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias: «Estoy muy contenta de volver a TVN, es volver como a mi casa. TVN y 24 Horas siempre se han caracterizado por servir a Chile y, desde que existe el Canal 24 Horas, ese compromiso es 24/7″.

Además, agregó que: «Asumo este desafío con entusiasmo y con el compromiso de aportar desde el periodismo al debate informado y plural que necesita nuestro país. TVN cumple un rol público insustituible en la construcción de una conversación que refleje a toda la ciudadanía”.

Según TVN, con esta incorporación reafirma su compromiso en el área digital, fortaleciendo su presencia en redes sociales. Por otro lado, Urrejola tendrá variados desafíos, uno de ellos, su participación en el programa «Estado Nacional».

Carolina Urrejola regresa a la pantalla abierta, esto tras su paso por CNN Chile, donde destacó con su participación en «Tolerancia Cero» y “Democracia”.

