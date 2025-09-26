Revelan en vivo el supuesto estratosférico sueldo que ganaría Julio César Rodríguez en Chilevisión

Sin duda, uno de los rostros más populares de la televisión nacional es Julio César Rodríguez. Actualmente, el conductor se desempeña en Contigo en la mañana y Primer Plano, programas de Chilevisión.

JC es deseado por varios canales, y hace un tiempo fue sondeado por Mega, donde los rumores hablaban de una supuesta incorporación a Mucho Gusto.

No obstante, no se logró concretar la oferta y el rostro televisivo se mantuvo en televisión. Además, comenzó a desempeñarse como Director de Programación y las luquitas aumentaron.

En ese contexto, ese fue el tema que se tocó en la reciente edición de Zona de Estrellas, mientras hablaban de Carmen Gloria Arroyo, quien tras varios rumores, finalmente no llegó a Mega.

«Quiso llevarse a todos los rostros y tener el monopolio», fueron las palabras de Manu González respecto a las intenciones del canal.

Revelan el supuesto sueldo de Julio Rodríguez

Siguiendo por esa línea, Paula Escobar entregó información relacionada con el fallido arribo de JC a la señal televisiva.

«La diferencia es que Julio César fue quien fue retenido por CHV y le ofrecieron este cargo ejecutivo», explicando su situación.

Asimismo, no se guardó nada y reveló el supuesto sueldo que ganaría mensualmente Julio César Rodríguez.

«Entiendo que ahora Julio está ganando sobre los $50 millones», lanzó la periodista.

El comunicador español se sumó a sus palabras: “Ese es el rumor que corre en los vestidores de los canales de televisión”, lanzó.

Para cerrar, Paula Escobar entregó otro dato. «le pagan en UF. Cuando se sube la UF Julio César Rodríguez es el único contento en este país», concluyó la panelista de Zona de Estrellas.

