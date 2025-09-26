¡De no creer! Periodista pierde los estribos y golpea a su compañero en vivo tras clasificación de Universidad de Chile

En la jornada del jueves, Universidad de Chile cerró su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana tras vencer por 2 goles a 1 al club Alianza Lima de Perú.

El club peruano venía haciendo una campaña internacional asombrosa, ganándoles a clubes de renombre como Gremio y Boca Juniors. Sin embargo, los azules los sacaron del camino, lo que generó gran molestia en el país vecino.

En ese contexto, en el programa ¡Mira lo que habla!, de Erick y Gonzalo, dos de sus panelistas comenzaron un caluroso debate, el que terminó en los golpes.

Se trata de Evaristo Cruz, popularmente conocido como «Chevaristo» y Silvio Valencia. «¡Bobo, sos un bobo, para mí, sos un ensobrado!, le gritó furioso Chevaristo. Rápidamente, su colega responde furioso y gritando: «¡Puneño, tú eres puneño!».

“El animal… ¡míralo! Con esa cara de huaco, boludo”, prosiguió el comunicador. La discusión cada vez subía más de tono, mientras una de las panelistas lograba calmar los ánimos, aunque sin éxito.

«Marco, ¿ya sabés, no? Cuando me pare corta, eh. Marco, cuando me pare corta eh, te lo pido por favor», advirtió a su equipo.

Al escuchar ese comentario, Silvio Valencia se levantó de su asiento y los hombres se fueron a los golpes.

Ambos sujetos cayeron al suelo, y la producción rápidamente cortó la emisión para poner publicidad.

Es importante destacar que el capítulo fue eliminado de Youtube. Sin embargo, los rápidos cibernautas clipearon la escena que ya es viral en redes sociales.

A continuación la pelea en el programa de fútbol:

