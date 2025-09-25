Equipo de Chilevisión es ferozmente atacado en vivo: Tuvieron que escapar tras piedrazos de antisociales

Un tenso momento vivió el equipo de Contigo en la Mañana durante la jornada de hoy.

Todo sucedió mientras se encontraban despachando en Barrio Franklin, esto en el marco de una fiscalización por el robo de celulares en el sector.

En el programa de Chilevisión informaban sobre una banda especializada en este tipo de delitos. En ese contexto, la periodista Daniela Muñoz acompañó a personal de Carabineros a fiscalizar a jóvenes que supuestamente eran «ambulantes».

La presencia de cámaras incomodó a un joven, en especial, a uno que vestía de rojo, que advirtió al equipo de CHV que dejaran de grabar.

Atacan en Barrio Franklin a equipo de Contigo en la Mañana

Luego, cuando la comunicadora ya se encontraba en la van del canal y todo parecía controlado, los jóvenes reaccionaron de la peor manera y comenzaron a atacar al equipo.

Lanzando piedras desde lejos, el equipo periodístico vivió minutos de terror, teniendo que escapar rápidamente del lugar.

«Quedamos aquí en el piso, alcanzaron a llegar dos piedrazos», explicó la notera Daniela Muñoz mientras se encontraba al interior del vehículo.

«Para la tranquilidad de todos los televidentes, nosotros estamos bien», continuó.

«Justo nos estaban llegando antecedentes sobre este grupo de personas, quiénes eran y lo que hacen. Nos dicen que es mucho más que comercio ambulante», detalló Julio Cesar Rodríguez desde el estudio.

