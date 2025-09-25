Auditora confesó en El Chacotero Sentimental que quiere probarlo todo: «Yo, mi esposo y el hombre de la cabaña» Esta auditora le contó al Rumpy cómo fue que entre ella, su marido y otro personaje se aliaron para hacer todos los grados. 25 Sep, 2025. 17:47 hrs Por Diego Muñoz También puedes leer en Radio Corazón: Noche de Brujas celebra 25 años en el Movistar Arena: ¿Quedan entradas para el show? VIDEOS RELACIONADOS Regresa la lluvia a la Región Metropolitana: Iván Torres reveló a qué hora comenzarán las precipitaciones del día viernes Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana: Meteoróloga Allison Göhler pronóstico posibles dos días de precipitaciones en las próximas jornadas en Santiago Auditora insaciable elevó la temperatura en El Chacotero Sentimental: «Me despedí de mi ex y me agarré al tipo del bus» Regresa la lluvia a Santiago: Meteoróloga Allison Göhler pronosticó precipitaciones para este día de la semana en la Región Metropolitana Noche de Brujas celebra 25 años en el Movistar Arena: ¿Quedan entradas para el show? Contenido patrocinado