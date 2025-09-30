¿Regresa la lluvia a la Región Metropolitana?: Meteoróloga de Chilevisión reveló que día podrían volver las precipitaciones a Santiago

¡Y se fue septiembre! Llegó la primavera y con ello un gran cambio de temperatura. Sin embargo, no significa que las precipitaciones se vayan por completo.

En este contexto, la meteoróloga Allison Göhler entregó un nuevo pronóstico del tiempo revelando si podrían regresar precipitaciones a la Región Metropolitana.

¿Vuelve la lluvia a Santiago?

La experta en tiempo de Chilevisión señaló que no descarta probabilidad de lluvia para esta semana en Santiago, no obstante, es muy pronto para asegurar el pronóstico.

Según la mujer del tiempo, hay chances de que el día sábado 4 de octubre se registren precipitaciones en la zona centro.

«Ojo, porque se sigue viendo que el día sábado podríamos tener algo de precipitaciones», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Este mismo sistema que el día miércoles llega a la zona sur de Chile va a ir subiendo de poquito y podría alcanzar la zona centro».

Según sus palabras, cerca de 6 milímetros de agua podrían caer durante esa jornada.

Por otro lado, adelantó el tiempo para la semana. El miércoles 1 de octubre la máxima sería de 28 grados y la mínima de 12 grados.

El jueves se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 30 grados. Ya para el viernes, la máxima sería de 22 grados y la mínima de 11 grados.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Impactante! Revelan video inédito de accidente en moto de pareja de Nano Calderón: «Peores segundos de mi vida»