Popular artista no le cierra las puertas a colaborar con el nuevo movimiento de ranchera urbana: «Se puede hacer algo…»

No cabe duda que la ranchera urbana se sigue posicionado cada vez en el medio local. Exponentes como Alanys Lagos, Toly Fu y Benja Duarte siguen escalando y ya están en el radar de reconocidos artistas.

Así lo dio a entender Pailita, quien recientemente elogió el trabajo de los jóvenes que están dando que hablar con un nuevo género.

Fue en conversación con «Vamo a Calmarno» donde el intérprete de «Par de veces» se refirió a la nueva generación.

Cuando le preguntaron por Alanys Lagos, rápidamente respondió que no hace mucho tiempo le mandó un mensaje: «Eres super talentosa, que te siga yendo bien», le escribió en aquella ocasión.

En ese contexto, no le cerró las puertas a una posible colaboración con alguno de los exponentes rancheros, aunque llevándolo más a su estilo. «Algo más llevado a mí, eso no es lo mío, la gente respeta esos sonidos y cuando se mete a algo que no es, la gente se enoja», expresó.

«Se puede hacer algo, para que la gente quede conforme, en Chile somos chaqueteros y si no les gusta algo te hacen cag..», cerró Pailita.

Pailita sobre la nueva ola urbana en Chile

Entre los nuevos exponentes que destacan, es imposible no mencionar a Sinaka, Kennat y Lyon la F, jóvenes que están trayendo de vuelta los sonidos urbanos de la década del 2000, integrando su sello propio y haciendo hits que cada día son más virales.

Sobre Lyon la F, Pailita habló de «Comando estelar»: «Me han salido hartos tiktoks de él. Es súper talentoso».

Además, también tuvo palabras para los creadores de «KE KE»: «Sinaka igual, le ha ido súper bien. Lo encuentro increíble, aparte que están trayendo esa esencia antigua y uno vacila esos temas, donde los pongas».

«Viene fuerte la nueva generación. Se lo merecen, hay un paqueo gigante atrás», cerró.