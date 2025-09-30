  • EN VIVO

Participante de Mundos Opuestos cuenta la firme tras ser vinculado con Cecilia Bolocco: «¡Imagínate!»

La conductora de Mundos Opuestos quiso despejar las dudas respecto a un antiguo rumor que vincula al participante con una querida figura del espectáculo

30 Sep, 2025. 14:59 hrs

En la reciente edición de Mundos Opuestos, se transmitió el espacio de conversación del encierro, donde Karla Constant habló con el exfutbolista Daúd Gazale sobre rumores que lo han vinculado románticamente a diversas figuras del espectáculo.

La conversación tomó forma cuando ella le consultó por sus antiguas parejas: «¿Te vincularon a gente famosa?».

El ex delantero de Colo-Colo respondió rápidamente: «Se puede decir que sí. En ese momento, muchas veces tú podías estar con alguien en la disco o en un restaurant, y ya si te veía la persona incorrecta, te vinculaban al día siguiente”.

En ese contexto, la conductora de Mundos Opuestos quiso despejar las dudas respecto a un antiguo rumor que vincula a Gazale con una querida figura del espectáculo: «¿Es cierto que en algún minuto dijeron que habías tenido algo con Cecilia Bolocco?».

El exdelantero no demoró en reaccionar, negando el cahuín que se formó años atrás: «¡Imagínate! ¡Me quemé! No, no, es la reina de Chile. Yo fui a un programa con Rafael Araneda sobre fútbol y ahí lo desmentí. Le dije, ‘no sé de dónde salió’. Y ya cuando llegué a mi casa, estaba lleno de periodistas, el 2010 me acuerdo, porque fue el año del terremoto».

Además, agregó que: “Y no entendía por qué estaba lleno de periodistas y no quise entrar, y retrocedí y me fui. Y de ahí me dije ‘qué pasó’ y todo el tema, y ahí me enteré”

Daúd Gazale y su relación con Nidyan Fabregat

Por otro lado, también tuvo palabras para confirmar su relación con Nidyan Fabregat: «Eso fue real… Lo que pasa es que yo a Nidyan se le iba a presentar, cuando la conocí, a un amigo (compañero de fútbol). Mi amigo, que estaba de cumpleaños, me pidió que por favor fuera Nidyan. Entonces, yo la llamé, y yo no la conocía».

«Estaban bailando y eran las 2:30, teníamos que entrenar al día siguiente, así que le digo ‘ya me voy, chao, que estén bien’, me fui. Y cuando bajé, salió Nidyan. ‘Daúd, por qué te vai’, y yo le dije, ‘porque mañana entrenamos, me tengo que ir’. Me dijo, ‘bueno, yo vine porque tú me invitaste’, y todo el tema, y ahí empezó todo”, recordó Gazale.

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS