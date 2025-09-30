Participante de Mundos Opuestos cuenta la firme tras ser vinculado con Cecilia Bolocco: «¡Imagínate!»

En la reciente edición de Mundos Opuestos, se transmitió el espacio de conversación del encierro, donde Karla Constant habló con el exfutbolista Daúd Gazale sobre rumores que lo han vinculado románticamente a diversas figuras del espectáculo.

La conversación tomó forma cuando ella le consultó por sus antiguas parejas: «¿Te vincularon a gente famosa?».

El ex delantero de Colo-Colo respondió rápidamente: «Se puede decir que sí. En ese momento, muchas veces tú podías estar con alguien en la disco o en un restaurant, y ya si te veía la persona incorrecta, te vinculaban al día siguiente”.

En ese contexto, la conductora de Mundos Opuestos quiso despejar las dudas respecto a un antiguo rumor que vincula a Gazale con una querida figura del espectáculo: «¿Es cierto que en algún minuto dijeron que habías tenido algo con Cecilia Bolocco?».

El exdelantero no demoró en reaccionar, negando el cahuín que se formó años atrás: «¡Imagínate! ¡Me quemé! No, no, es la reina de Chile. Yo fui a un programa con Rafael Araneda sobre fútbol y ahí lo desmentí. Le dije, ‘no sé de dónde salió’. Y ya cuando llegué a mi casa, estaba lleno de periodistas, el 2010 me acuerdo, porque fue el año del terremoto».

Además, agregó que: “Y no entendía por qué estaba lleno de periodistas y no quise entrar, y retrocedí y me fui. Y de ahí me dije ‘qué pasó’ y todo el tema, y ahí me enteré”

Daúd Gazale y su relación con Nidyan Fabregat

Por otro lado, también tuvo palabras para confirmar su relación con Nidyan Fabregat: «Eso fue real… Lo que pasa es que yo a Nidyan se le iba a presentar, cuando la conocí, a un amigo (compañero de fútbol). Mi amigo, que estaba de cumpleaños, me pidió que por favor fuera Nidyan. Entonces, yo la llamé, y yo no la conocía».

«Estaban bailando y eran las 2:30, teníamos que entrenar al día siguiente, así que le digo ‘ya me voy, chao, que estén bien’, me fui. Y cuando bajé, salió Nidyan. ‘Daúd, por qué te vai’, y yo le dije, ‘porque mañana entrenamos, me tengo que ir’. Me dijo, ‘bueno, yo vine porque tú me invitaste’, y todo el tema, y ahí empezó todo”, recordó Gazale.