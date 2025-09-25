Regresa la lluvia a la Región Metropolitana: Iván Torres reveló a qué hora comenzarán las precipitaciones del día viernes 

¡Mañana regresa la lluvia! Diversos pronósticos confirman precipitaciones para la jornada del viernes.

En ese contexto, Iván Torres estuvo en el «Buenos Días a Todos» para entregar detalles de la lluvia que afectará a la Región Metropolitana.

«En la madrugada o en la mañana deberían caer precipitaciones débiles en Melipilla y Curacaví», comenzó diciendo.

Además, una de las grandes incógnitas era el horario de las precipitaciones, lo que fue desvelado por el experto en tiempo de TVN.

«En Santiago centro yo creo que es en la tarde, pasado el almuerzo, y me atrevo a decir que no más allá de las 6 de la tarde», explicó Iván Torres sobre la lluvia en la Región Metropolitana.

Respecto a cuanta agua caerá, el meteorólogo fue enfático: «La cantidad de agua en Santiago centro debe ser menor a 5 milímetros».

«El sector sur de la capital puede tener un poquito más de lluvia, pero siempre montos pequeños, menos de 10″, cerró Iván Torres en el matinal de TVN.

