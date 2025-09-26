Cómo seguir a Radio Corazón en Google Discover: Revisa el paso a paso para recibir todas las novedades de La Número Uno de Chile

¡Atención fanáticos de La Número Uno de Chile! Google Discover reactivó la opción de seguir a tus medios favoritos y ahora tenemos nuestro perfil oficial. Aquí te contamos cómo puedes sumar a Radio Corazón a tu feed de noticias para estar siempre al día con la música, concursos y novedades.

Google Discover se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para mantenerse informado en el celular, ya que muestra contenidos adaptados a tus intereses. La gran novedad es que ahora permite seguir directamente a los medios mediante perfiles oficiales, de manera similar a suscripciones.

En el caso de Radio Corazón, ya cuenta con su propio espacio en Google para que puedas seguirla y recibir sus actualizaciones sin perderte nada.

Acá podrás encontrar:

Lo mejor del género tropical y cumbia: noticias, lanzamientos y los clásicos infaltables de tu música favorita.

noticias, lanzamientos y los clásicos infaltables de tu música favorita. Género urbano: las novedades de los artistas más escuchados del momento, con lo último en reguetón nacional e internacional.

las novedades de los artistas más escuchados del momento, con lo último en reguetón nacional e internacional. Entrevistas exclusivas: conversaciones con cantantes, productores y figuras del espectáculo que marcan tendencia, siempre con el humor característico de Tu radio Corazón.

conversaciones con cantantes, productores y figuras del espectáculo que marcan tendencia, siempre con el humor característico de Tu radio Corazón. Actualidad nacional, espectáculo, televisión y los virales más comentados del momento, para que no te quedes fuera de la conversación.

Paso a paso para seguir a Radio Corazón

Abre la app de Google en tu celular. Android puedes deslizar hacia la izquierda desde la pantalla principal, si tienes iPhone directamente desde la app de Google.

Revisa que estés entrando desde tu cuenta de Google.

Ingresa al perfil de Radio Corazón en Discover

Dentro, encontrarás el botón «seguir» en la parte superior. Cliquea o presiona desde tu teléfono.

¡Eso es todo! Desde ese momento podrás ver los contenidos de Radio Corazón dentro de tu feed de Google Discover