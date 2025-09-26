Cómo seguir a Radio Corazón en Google Discover: Revisa el paso a paso para recibir todas las novedades de La Número Uno de Chile

¡Atención fanáticos de La Número Uno de Chile! Google Discover reactivó la opción de seguir a tus medios favoritos y ahora tenemos nuestro perfil oficial. Aquí te contamos cómo puedes sumar a Radio Corazón a tu feed de noticias para estar siempre al día con la música, concursos y novedades.
Google Discover se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para mantenerse informado en el celular, ya que muestra contenidos adaptados a tus intereses. La gran novedad es que ahora permite seguir directamente a los medios mediante perfiles oficiales, de manera similar a suscripciones.
En el caso de Radio Corazón, ya cuenta con su propio espacio en Google para que puedas seguirla y recibir sus actualizaciones sin perderte nada.
Acá podrás encontrar:
- Lo mejor del género tropical y cumbia: noticias, lanzamientos y los clásicos infaltables de tu música favorita.
- Género urbano: las novedades de los artistas más escuchados del momento, con lo último en reguetón nacional e internacional.
- Entrevistas exclusivas: conversaciones con cantantes, productores y figuras del espectáculo que marcan tendencia, siempre con el humor característico de Tu radio Corazón.
- Actualidad nacional, espectáculo, televisión y los virales más comentados del momento, para que no te quedes fuera de la conversación.
Paso a paso para seguir a Radio Corazón
- Abre la app de Google en tu celular. Android puedes deslizar hacia la izquierda desde la pantalla principal, si tienes iPhone directamente desde la app de Google.
- Revisa que estés entrando desde tu cuenta de Google.
- Ingresa al perfil de Radio Corazón en Discover
- Dentro, encontrarás el botón «seguir» en la parte superior. Cliquea o presiona desde tu teléfono.
- ¡Eso es todo! Desde ese momento podrás ver los contenidos de Radio Corazón dentro de tu feed de Google Discover