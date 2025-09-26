  • EN VIVO

Cómo seguir a Radio Corazón en Google Discover: Revisa el paso a paso para recibir todas las novedades de La Número Uno de Chile

Sigue a Radio Corazón en Google Discover y recibe música, entrevistas y noticias directo en tu feed. Te mostramos paso a paso cómo configurarlo.

26 Sep, 2025. 15:36 hrs
¡Atención fanáticos de La Número Uno de Chile! Google Discover reactivó la opción de seguir a tus medios favoritos y ahora tenemos nuestro perfil oficial. Aquí te contamos cómo puedes sumar a Radio Corazón a tu feed de noticias para estar siempre al día con la música, concursos y novedades.

Google Discover se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para mantenerse informado en el celular, ya que muestra contenidos adaptados a tus intereses. La gran novedad es que ahora permite seguir directamente a los medios mediante perfiles oficiales, de manera similar a suscripciones.

En el caso de Radio Corazón, ya cuenta con su propio espacio en Google para que puedas seguirla y recibir sus actualizaciones sin perderte nada.

Acá podrás encontrar:

  • Lo mejor del género tropical y cumbia: noticias, lanzamientos y los clásicos infaltables de tu música favorita.
  • Género urbano: las novedades de los artistas más escuchados del momento, con lo último en reguetón nacional e internacional.
  • Entrevistas exclusivas: conversaciones con cantantes, productores y figuras del espectáculo que marcan tendencia, siempre con el humor característico de Tu radio Corazón.
  • Actualidad nacional, espectáculo, televisión y los virales más comentados del momento, para que no te quedes fuera de la conversación.

Paso a paso para seguir a Radio Corazón

  • Abre la app de Google en tu celular. Android puedes deslizar hacia la izquierda desde la pantalla principal, si tienes iPhone directamente desde la app de Google.
  • Revisa que estés entrando desde tu cuenta de Google.
  • Ingresa al perfil de Radio Corazón en Discover
  • Dentro, encontrarás el botón «seguir» en la parte superior. Cliquea o presiona desde tu teléfono.
  • ¡Eso es todo! Desde ese momento podrás ver los contenidos de Radio Corazón dentro de tu feed de Google Discover

