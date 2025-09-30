Querida animadora de televisión rompe el silencio y confirma el fin de su relación tras 10 años: «fue mutuo acuerdo»

Tras varios meses de rumores y especulación, finalmente Karla Constant confirmó el fin de su relación con Andrés Vilaseca, quien fue su pareja por más de 10 años.

La periodista rompió el silencio en una sincera conversación con LUN, donde aseguró que la grabación de un nuevo reality en Perú no guarda relación con el fin de su relación.

«Mis viajes y mi trabajo están lejos de ser un problema en lo que fue nuestra relación», partió diciendo.

Karla Constant confirma el término de su relación con Andrés Vilaseca

Según la animadora, el quiebre amoroso «fue de mutuo acuerdo y fue una decisión que tomamos súper a conciencia como dos personas adultas».

Además, agregó que: «El tema de los viajes no tuvo nada que ver. Nosotros tomamos esta decisión en enero de este año, ya estamos en octubre. Además, fue una decisión súper procesada, masticada, con todos los bemoles que, por supuesto, esto tiene».

En ese sentido, Karla señaló que terminaron en buenos términos, y se refirió a su separación como esas «decisiones dolorosas y tristes para todos, pero cuando tomas la decisión bien pensada y con cariño, todo resulta mejor».

Asimismo, aclaró que debido a su hijo, Rocco, existe un vínculo que nunca los separará: «Eso nunca se acaba, por lo menos desde mi punto de vista. Han sido bastantes meses donde hemos seguido procesando bien, y todo bien».

«Estoy muy tranquila. Yo creo que lo principal, y por eso puedo hablar también súper segura y puedo contestar, porque estoy muy tranquila y sé que él también, porque fue de mutuo acuerdo», concluyó.

