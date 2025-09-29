La hija de Luis Jiménez ya conoció a Disley Ramos: Esta fue su respuesta luego de su encuentro

Luis Jiménez y Disley Ramos siguen dando que hablar. Lo que parecía ser una relación de reality sigue avanzando escalones, y es que recientemente la hija del ex astro de Palestino reveló que ya conoció a la influencer.

La respuesta la dio a conocer en la caja de preguntas de Instagram. En esa instancia, un cibernauta de la red social le preguntó si ya conocía a la nueva pareja de su padre. Ella contestó sinceramente: «La conocí, me cae súper bien. Es preciosa», fue su respuesta.

La tajante respuesta de Luis Jiménez a Disley Ramos

Cabe destacar que una de las preocupaciones de «El Mago» era la reacción de sus hijos luego de verlos tan acaramelados en pantalla.

«Me preocupa que mis niñas vean algo que no les guste o no logren entender», fue el comentario que lanzó Jiménez a Disley hace algún tiempo.

No obstante, al parecer dicha preocupación ya no existe, luego de las declaraciones de su hija.

La participación de Disley Ramos y Luis Jiménez no ha pasado desapercibida, recientemente, se enfrascaron en una discusión que ha dado que hablar.

«¿Quieres estar con esta noble doncella loca pero simpática?», le consultó la tiktoker.

«Estoy contigo», le respondió rápidamente Luis.

«¿No te nace o no lo sientes? No te nace no más, po’», se molestó Ramos.

«Pero me lo estás pidiendo actuando, pídemelo de verdad po’. Yo no lo hago todavía porque tiene que nacer. Ahora no sería en serio. Es impuesto, no es natural”, continuó Jiménez.

«Con la Jose (López) yo nunca le pedí pololeo ni ella tampoco, sólo estábamos, y nunca reclamó. Después yo hice una cuestión romántica, pero ya estábamos casados”, sentenció.

Además, le explicó a Disley que: «Afuera sí me gustaría decir que estoy contigo. Acá adentro no, porque dirán que es la típica h… de reality que se acaba al tiro. Aventura de reality».