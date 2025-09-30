Jorge Valdivia podría volver a la cárcel tras nueva acusación en su contra: Se reveló un video clave

En las últimas horas, un registro revelado podría cambiar la medida cautelar en la que se encuentra Jorge Valdivia.

Una de las mujeres que denunció al exfutbolista por violación fue quien realizó la nueva acusación. Es importante destacar que el ex astro de Colo Colo se encuentra con arresto domiciliario nocturno.

En ese contexto, la joven acusa a Valdivia de romper el orden de alejamiento, esto luego de encararla en plenas calles de Santiago.

Por otro lado, una grabación de las cámaras de seguridad del sector respaldan el testimonio de la mujer.

El registro fue dado a conocer por T13, la acción sucedió el día sábado 13 de septiembre en la feria que funciona en el barrio París Londres, comuna de Santiago.

Tras revelación de video: Caso Valdivia podría tomar nuevo vuelco

En el video se puede apreciar a un sujeto con gorro y lentes, quien sería Jorge Valdivia. La mujer que lo denunció se encuentra con un vestido azul.

«Me percaté de la presencia de Jorge, que venía en sentido contrario hacia mí», señaló la joven, quien se encontraba con una amiga caminando por el sector.

Asimismo, agregó que el mediocampista de la selección chilena se habría acercado directamente hacia ella mientras se encontraba en un puesto de joyas.

Siguiendo con su relato, indicó que Jorge Valdivia tenía una actitud amenazante: «Observándome de manera muy desafiante, encontrándose prácticamente frente a mi rostro, lo cual me dejó totalmente paralizada y con bastante temor, comenzando a gritar de forma muy agresiva y prepotente: ‘¡esta es la hue..! ¡esta es la hue…!'».

Un amigo de Valdivia lo habría agarrado, retirándolo a la fuerza mientras él la miraba fijamente.

Según información T13, tras esta denuncia, Jorge Valdivia deberá enfrentar nuevamente a la justicia, donde deberán revisar las medidas cautelares. Esto significa que podría volver a prisión preventiva.

La audiencia quedó programada para el miércoles 1 de octubre, a las 11:00 horas.