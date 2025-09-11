Popular comunicadora se lanza contra Horacio Saavedra tras dichos sobre Pablo Chill-e: «cafiche de la dictadura…»

Un acalorado debate se ha tomado las redes sociales luego del concierto sinfónico de Pablo Chill-e.
Resulta que Horacio Saavedra, ex director de orquesta del Festival de Viña del Mar, ninguneó la performance de Pablo y compañía, la que transmitida para todo el país por TVN.
«La verdad, traté de disfrutar y entender este invento tipo concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir», comenzó diciendo.
Además, sus críticas continuaron: «La monotonía y pobreza de texto acompañada de riffs repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica de 25 músicos, que no da para camerata. No vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanis, etc».
Fiel a su estilo, el urbano no guardó silenció y respondió luego de las declaraciones. «Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín en todo caso», escribió en sus redes.
Reconocidas comunicadoras arremeten contra Horacio Saavedra
En ese contexto, es que el tema ha dado que hablar, y en el programa web «Las Amikas», Valeria Luna criticó duramente a Saavedra.
«Quiero decir que no me importa nada lo que diga ese cafiche de la dictadura», partió relatando.
Asimismo, agregó que: «Perdón que me ponga comunacha, pero ese hue… que le lamió las patas a Augusto Pinochet durante toda la dictadura va a estar ahí haciendo nada… me importa una raja lo que tenga que decir de música».
«¡Dale con la silla!», la motivaba María Jose Castro, su compañera de pódcast.
“¿Qué has hecho tú musicalmente? Pablo Chill-E nos ha entregado mucho más que tú en cuántas décadas”, lanzó sin filtro.
«Nos pasamos tu opinión por la punta del Pennywise», concluyó Castro.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Amikas Podcast Club (@amikascl)
También puedes leer en Radio Corazón: ¡De impacto! Encuentran cadáver en descomposición en auto de artista que está confirmado para Lollapalooza Chile