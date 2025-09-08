Esta fue la categórica opinión de Horacio Saavedra luego de concierto sinfónico de Pablo Chill-e: Armó debate en redes sociales

En la jornada del pasado viernes y sábado, el artista urbano Pablo Chill-e presentó un show sinfónico. Este evento, por primera vez, se realiza en Chile y Latinoamérica.

El elegido no podía ser otro, Pablo Chill-e abrió los fuegos, en un concierto que fue transmitido por TVN. El show contó con una alfombra roja y una orquesta sinfónica, dirigida por Gabo Paillao.

El «Shishiboss» interpretó sus mejores éxitos, incluyendo un homenaje con canciones de Galee-Galee y Kevin Martes 13, artistas urbanos y amigos de Pablo que fallecieron.

No obstante, Horacio Saavedra, exdirector de la orquesta del Festival de Viña del Mar, utilizó sus redes sociales. Lanzó una tajante opinión luego del evento musical.

Horacio Saavedra y comentario tras sinfónico de Pablo Chill-e

Luego de la presentación, el icónico director de orquesta barrió con el cantante urbano con una tajante reflexión.

“La verdad traté de disfrutar y entender este invento tipo concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir», comenzó diciendo a través de una publicación de Instagram.

Además, agregó que: «la monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica? De 25 músicos, que no da para Camerata, no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, timpanys, etc”.

“Igual se agradece el intento de Redbull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música definitivamente es otro”, cerró el músico.

Reacción a la publicación de Horacio Saavedra

La publicación de Saavedra logró controversia en redes sociales, donde cibernautas se enfrentaron en un acalorado debate.

Las opiniones fueron variadas, mientras algunos apoyaban a Horacio Saavedra, otros no estaban de acuerdo con sus palabras.

«A gustos colores estimado! Lo importante es que no se pierda la música, venga de donde venga», «Hay que abrir la mente y no quedarse pegado» y «Muy de acuerdo maestro!! insufrible!!», fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

