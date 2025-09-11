¡De no creer! Pamela Díaz confeso infidelidad en vivo: le reveló la identidad a su pareja y su reacción fue inesperada

Pamela Díaz sorprendió con sus declaraciones en la reciente edición de Hay que Decirlo de Canal 13, esto luego de que revelará una antigua infidelidad.

En este contexto, es que los panelistas del programa de espectaculos se encontraban hablando del caso de Fabricio Vasconcellos y Mariela Román. Mientras analizaban la polémica, salió al baile el tema de la infidelidad.

«Yo una vez confesé que fui infiel. Se lo dije», declaró La Fiera. Claramente, los panelistas se impactaron y quisieron saber más detalles de la historia de traición amorosa que tenía para contar Pamela Díaz.

“Se lo dije porque yo ya estaba separada y era algo que tenía que decir”, partió relatando, sin revelar de quién se trataba.

Por esa línea, la influencer dejó la escoba al decir que la infidelidad fue con un amigo cercano a su pareja de ese entonces.

Pamela Díaz confiesa infidelidad en plena transmisión

“Le dije: ‘mira, tú tienes que saber que no te puedes juntar más con esa persona. Y esa persona es un muy buen conocido tuyo. Y yo tuve una cosa poquita (con él)”, comenzó diciendo.

Además, reveló haber confesado todo, incluso el nombre y apellido de la persona. Sin embargo, la reacción del hombre no fue la esperada por Pamela.

«Por qué tanta maldad en ti. ¿Cuál es la necesidad de separarme de mi amigo?», reaccionó, lo que impactó a la animadora.

La Fiera recalcó que actualmente siguen siendo amigos, y aún no entiende esa decisión.

“Encuentro que tú no puedes tener un amigo que se metió con tu pareja o tu expareja. Imposible”, concluyó.

