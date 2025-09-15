  • EN VIVO

Luis Jiménez reveló su decisión de no desfilar en la Gala de Viña 2025: Contó detalles inéditos de caídas tras bambalinas

En conversación con sus compañeros de Mundos Opuestos, "El Mago" Jiménez entregó detalles de su participación en la Gala de Viña 2025.

15 Sep, 2025. 10:45 hrs
Canal 13

Este año, la Gala del Festival de Viña del Mar no pasó para nada desapercibida. Polémicas, y «La Gala del Pueblo» de Naya Fácil, hacían que todo fuera bastante borroso.

Finalmente, llegó el día y uno de grandes invitados fue Luis Jiménez. En ese contexto, entregó detalles de la desastrosa noche que se vivió tras bambalinas.

Cabe destacar que debido a la extensa cantidad de invitados, fueron muchas las figuras que debieron esperar horas por irse. Otros simplemente se marcharon.

“Les cuento la verdad. Había mucha espera y la gente del medio se desesperaba por salir”, comenzó diciendo.

Asimismo, contó detalles exclusivos de la desastrosa noche: «La primera cagada que quedó, estaba la Karen Paola y había una señora mayor, que había animado el festival años atrás, y estaba esperando desde las 10 y media, después subí a las 12 y media y seguía esperando».

“Le pregunté cómo estaba, dijo que estaba destrozada y que no aguantaba más. A los tres minutos se cae, bota a la Karen, las dos en el suelo, la zorra, la gente gritando”, continuó.

Tonka Tomicic y su caótica llegada a la Gala de Viña 2025

Todos estaban expectantes con la llegada de Tonka Tomicic: «Todos tuvieron que empezar a correrse para que ella pasara», reflexionó.

“Y se pone al principio y dice ‘¿Tengo que pasar sin esperar?’, y todos hicieron ‘yaaaa’  (no le creían)“, dijo Luis Jiménez.

Además, agregó: «Mientras pasa Tonka, botaron a la hija de Cristián de la Fuente. Y cuando se cae se ponen a reclamar que cómo la botan si a ella le dispararon», refiriéndose a Laura de la Fuente, quien fue víctima de un disparo hace unos años.

“Entonces miro al lado a la gente trabajaba conmigo y les dije ‘¿Vámonos?, Se está poniendo peluda la cosa’. Y me fui no más”, continuó.

Para cerrar, aclaró que esas instancias no son de su gusto: «No me siento cómodo. Porque te abrazan, te saludan y cuando te vas dicen ‘¿Por qué invitaron a este hueón?’”, cerró el participante de Mundos Opuestos.

