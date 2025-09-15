Luis Jiménez reveló su decisión de no desfilar en la Gala de Viña 2025: Contó detalles inéditos de caídas tras bambalinas

Este año, la Gala del Festival de Viña del Mar no pasó para nada desapercibida. Polémicas, y «La Gala del Pueblo» de Naya Fácil, hacían que todo fuera bastante borroso.

Finalmente, llegó el día y uno de grandes invitados fue Luis Jiménez. En ese contexto, entregó detalles de la desastrosa noche que se vivió tras bambalinas.

Cabe destacar que debido a la extensa cantidad de invitados, fueron muchas las figuras que debieron esperar horas por irse. Otros simplemente se marcharon.

“Les cuento la verdad. Había mucha espera y la gente del medio se desesperaba por salir”, comenzó diciendo.

Asimismo, contó detalles exclusivos de la desastrosa noche: «La primera cagada que quedó, estaba la Karen Paola y había una señora mayor, que había animado el festival años atrás, y estaba esperando desde las 10 y media, después subí a las 12 y media y seguía esperando».

“Le pregunté cómo estaba, dijo que estaba destrozada y que no aguantaba más. A los tres minutos se cae, bota a la Karen, las dos en el suelo, la zorra, la gente gritando”, continuó.

Tonka Tomicic y su caótica llegada a la Gala de Viña 2025

Todos estaban expectantes con la llegada de Tonka Tomicic: «Todos tuvieron que empezar a correrse para que ella pasara», reflexionó.

“Y se pone al principio y dice ‘¿Tengo que pasar sin esperar?’, y todos hicieron ‘yaaaa’ (no le creían)“, dijo Luis Jiménez.

Además, agregó: «Mientras pasa Tonka, botaron a la hija de Cristián de la Fuente. Y cuando se cae se ponen a reclamar que cómo la botan si a ella le dispararon», refiriéndose a Laura de la Fuente, quien fue víctima de un disparo hace unos años.

“Entonces miro al lado a la gente trabajaba conmigo y les dije ‘¿Vámonos?, Se está poniendo peluda la cosa’. Y me fui no más”, continuó.

Para cerrar, aclaró que esas instancias no son de su gusto: «No me siento cómodo. Porque te abrazan, te saludan y cuando te vas dicen ‘¿Por qué invitaron a este hueón?’”, cerró el participante de Mundos Opuestos.