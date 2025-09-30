¡No te lo puedes perder! Kanela se suma a la conducción de «La Corazón Toca Doble» este jueves

¡Atención auditores de La Número Uno de Chile! Para este jueves, Radio Corazón prepara una edición inolvidable de «La Corazón Toca Doble«, que contará con un invitado de lujo: Kanela, vocalista de Noche de Bujas.

El artista se unirá a Chanchiguagui en la conducción del espacio, demostrando que su habilidad va más allá de los escenarios.

¡Y ojito! La cita será transmitida en vivo por la señal de Radio Corazón en el 101.3 FM y, además, podrá disfrutarse a través de su canal oficial de YouTube, para que ningún fanático se pierda este programa único.

Kanela llega a La Corazón Toca Doble

La visita de Kanela no solo demostrará su versatilidad, sino que también abrir el apetito musical para lo que será la gran celebración de los 25 años de Noche de Brujas, programada para el próximo 1 de noviembre en el Movistar Arena.

El evento será una verdadera fiesta, donde la agrupación cantará todos sus éxitos, y donde las sorpresas no faltarán.

Las entradas ya se encuentran a la venta y las puedes adquirir a través del sistema Puntoticket. Cada vez quedan menos, no te puedes quedar afuera de esta gran celebración.

Así que ya lo sabes: este jueves, la sintonía sí o sí está en Radio Corazón, con Kanela y Chanchiguagui al mando en un programa que promete risas y buena música.

