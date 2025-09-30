El anuncio de Eduardo Fuentes que sorprendió a todos en el Buenos Días a Todos: «Esta es mi última semana acá en el matinal…»

En la jornada de este martes, Eduardo Fuentes impactó con una inesperada declaración, esto en medio de la transmisión del programa mañanero de TVN.

«No lo quería contar, pero como lo dije en redes sociales, esta es mi última semana acá en el matinal. Hemos tomado esa decisión con el canal, espérate… Es que me emociona», comenzó diciendo, fiel a su estilo, con gran sentido del humor.

En ese contexto, le mostraron un mensaje proveniente directamente desde China, donde un comunicador le daba la bienvenida al país.

«Efectivamente, esta es mi última semana acá porque me voy a China a trabajar», señaló el conductor del Buenos Días a Todos.

Siguiendo por esa línea, continuó bromeando sobre la situación: «‘Buenos a Días a Todos’ en China, dejo a la Monse y la cambio por Gisela Wang que será mi compañera. Y nada, me voy para siempre, la verdad, me voy a vivir a China por el resto de mi vida».

¿Por qué Eduardo Fuentes viajará a China?

Luego de mucha chacota, Monserrat Álvarez logró que Fuentes revelará el motivo de su viaje al país extranjero.

«Me voy por tres semanas a China (…) Voy a grabar unos programas allá en China, voy a recorrer tres provincias, entre ellas el Tíbet», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Vamos a ir a las consideradas ciudades más modernas del mundo, vamos a estar en fábricas de autos muy modernos, vamos a conocer culturas, vamos a conocer tradiciones, templos, adelantos tecnológicos y muchas cosas más».

«La idea es que a través de estos programas que presentaremos posteriormente en Televisión Nacional y también en la televisión pública china, les queremos mostrar otras partes de China que no son las habituales. Esto será muy pronto», continuó.

El rostro de TVN dio a conocer como nació la oportunidad de realizar el viaje: «Me citaron a reunión, donde pensé que me iban a dar la ‘plr’, pero lejos de eso me dicen ‘tenemos un viaje a China, lo tomas o lo dejas'».

«Igual tenía que ver las fechas, porque estaba de cumpleaños mi hija y pensé que podría haber coincidido con el cumpleaños de ella y eso sí que hubiera sido imposible (…) Ya el lunes nos vamos a China», concluyó Eduardo Fuentes.