Mujer que Chayanne subió al escenario en Chile reveló a qué huele y qué le dijo al oído: Impactó en las redes

Ocho fueron los conciertos que Chayanne realizó en el Movistar Arena, y sí, completamente agotados.

La euforia por el puertorriqueño no es sorpresa. Es, sin duda, uno de los artistas más queridos por el público chileno, y todo el cariño se vio reflejado en la seguidilla de eventos que realizó recientemente.

Las fanáticas se descontrolaron, y algunas suertudas tuvieron la posibilidad de subir al escenario y compartir con el mismísimo «Papá de América».

Esto es común en los shows del intérprete de «Torero». El equipo elige a una mujer, sube al escenario y baila una canción junto a Chayanne.

¿A qué huele Chayanne? Mujer que subió al escenario entregó detalles de su encuentro con el cantante

En ese contexto, una de las privilegiadas utilizó su tiktok para revelar detalles de su encuentro personal con Elmer Figueroa.

«Si chicas, lo logré, estuve con Chayanne en el escenario, en el Movistar Arena, el miércoles 3 de septiembre», partió relatando «La favorita de Dios».

Asimismo, la chica reveló cuáles fueron las palabras que el artista le dijo en secreto: «Me dijo que muchas gracias por haber ido al show, por bailar con él y que siga disfrutando, que disfrute lo que él entrega»

Por otro lado, respondió la pregunta del millón ¿A qué huele Chayanne?: «No lo sé, solo sé que huele muy rico, no sé si era el perfume que usa o su olor corporal. Creo que fue lo primero que pensé cuando lo abracé», señaló.

«Son unas personas de verdad que muy sencillas, muy humildes, muy humanas, eso es lo que te hace sentir demasiado agradecida estar ahí y compartir unos minutos con ellos», cerró, refiriéndose al equipo de Chayanne.

Chayanne regresa a Chile

Luego de que sus conciertos fueran un éxito total, Chayanne anunció su regreso a Chile.

«Porque ustedes mandan, volvemos a Chile», posteó a través de sus redes sociales.

El «Papá de América» reveló que el 11 de febrero tendrá una presentación en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El otro show será en el icónico Estadio Nacional de Santiago el 14 de febrero.