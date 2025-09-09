María Luisa Cordero, reconocida política chilena, estuvo en la reciente edición de «Todo va a estar bien». En el espacio, la doctora analizó a distintas personalidades del espectáculo que han estado en la palestra en el último tiempo.

La psiquiatra conversó con Juan José Lavín, y se explayó haciendo un análisis exhaustivo a cada una de las figuras televisivas que le mostraban mediante imágenes.

Uno de ellos fue Karol Lucero, quien ha sido blanco de las críticas luego de confesar una infidelidad hacía su pareja, con quien duró menos de un año casado.

“Nunca me he topado con él, pero es una persona que tienen rasgos de perversidad. Tiene una disociación entre lo que quiere y lo que hace. De repente se pasa películas de multimillonario. Él también está viviendo su escarmiento», fueron sus palabras para el ex chico Yingo.

La tajante opinión de María Luisa Cordero hacía José Antonio Neme

Quien también salió al baile fue el rostro de Mega, José Antonio Neme. Al momento de preguntar por el comunicador, la doctora reconoció su admiración.

«Lo encuentro brillante intelectualmente. Yo me acuerdo de que yo me ría mucho cuando tenían una periodista que es muy amorosa para que dé las noticias internacionales y el Jose se las completaba», recordó.

En medio de la conversación, el conductor del espacio le consultó por los arrebatos que esporádicamente tiene José Antonio Neme.

«Ahora, lo que tiene Neme es lo que tienen personajes como usted, que son hiperdotados de acá (cabeza), pero también de acá (corazón)», señaló.

«Sí, muchas metidas de pata», continuó la psiquiatra.

Rápidamente, Lavín complemento: «¿Jose está un poquito pasado de vuelta o no?».

«Yo pienso que Jose está empezando a entrar no en el túnel de la muerte, sino que en el túnel de la andropausia, entonces está chato de escuchar leseras. Y como lo aguantan, él lo dice», concluyó la Doctora Cordero.