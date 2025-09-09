«Un día me llamó mi papá y me dijo que mi hijo falleció. Lloré un buen rato y me encerré en la pieza, fue duro, terrible»

Recientemente, Jaime Carreño, reconocido futbolista nacional con un recordado paso por Universidad Católica, rompió él silenció y habló sobre la muerte de su hijo, quien falleció a los días de nacer hace 5 años.

El actual jugador de Deportes Santa Cruz habló con TNT Sports y explicó los antecedentes: «En la semana 26 de embarazo, se detectó que Clemente venía con una enfermedad genética. La probabilidad de vida que tenía era cada vez menor. Nos dijeron ‘su hijo va a nacer y va a fallecer’, porque no tenía líquido amniótico y tenía un problema renal. Fue duro el momento y me tocó justo cuando salí campeón en 2019″.

Jaime Carreño hasta las lágrimas: Recordó el fallecimiento de su hijo

Además, agregó que: «Cuando Clemente nació, lloró y con mi esposa nos miramos, fue un alivio. Tomaron a Clemente y se lo llevaron para ver si necesitaba reanimación. Fueron 15 minutos en los que no sabíamos cómo estaba nuestro hijo. Luego entró la psicóloga, nos mostró una foto y dijo ‘acá está su hijo, él está bien dentro de todo’”.

El mediocampista nacional señaló que viajaba recurrentemente, ya que en este entonces se encontraba jugando en Bolivia, en el Club Oriente Petrolero. “Yo llegaba a Chile y Clemente mejoraba, hasta que un día me llamó mi papá y me dijo que Clemente falleció. Lloré un buen rato y me encerré en la pieza, fue duro, terrible”, recordó, notoriamente emocionado.

“El cuerpo de Clemente fue cremado y lo tenemos en una ánfora. Él nos acompaña en cada ciudad que nos ha tocado estar. Lo tenemos en un altar, con fotos y recuerdos de él”, cerró el futbolista nacional.

