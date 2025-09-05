Chayanne confirmó nuevos conciertos en Chile para el 2026: No serán en el Movistar Arena y uno será en región

¡Buenas noticias para las fanáticas de Chayanne! Este jueves el artista realizó su último show en el Movistar Arena. Sin embargo, una grata sorpresa se llevaron los asistentes, ya que su gira «Bailemos otra vez» continuará en Chile el próximo año.

¿No pudiste comprar entradas para la seguidilla de eventos en el recinto del Parque O’Higgins?, no te preocupes, ya que tienes otra oportunidad para ser parte de los conciertos de Chayanne en Chile.

El querido artista utilizó sus redes para comunicar la noticia, donde anunció uno de los conciertos acompañado de la frase «Uno siempre vuelvo donde fue feliz».

Chayanne en Chile 2026: ¿Cuándo y dónde?

El Instagram de Chayanne explotó después de la noticia. El «Papá de América» reveló que el 11 de febrero tendrá una presentación en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El otro show será en el icónico Estadio Nacional de Santiago.

«Porque ustedes mandan, volvemos a Chile», dice el posteo, que anuncia su esperado regreso a Chile.

En ese contexto, según Culto de La Tercera, los rumores sobre una posible presentación de Chayanne en Viña estarían descartados por el momento. Chayanne tiene varias participaciones en el certamen: 1988, 2000, 2002 y 2009.

Además, ya actuó en el Estadio Nacional en el año 2012.

