Meteorólogo de TVN Iván Torres actualiza su pronóstico de cara a Fiestas Patrias: «Estoy nervioso…» El experto en tiempo de TVN entregó un informe actualizado y se refirió a posibles precipitaciones para los días festivos, 17 Sep, 2025. 11:59 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en la Región Metropolitana: Iván Torres reveló que día de la semana de Fiestas Patrias podría precipitar La ranchera urbana se toma Radio Corazón: Toly Fu y Pablito Pesadilla presentan «El Almacén #8» Auditora confesó en el Chacotero Sentimental la propuesta hot: «Me ofrecen 100 lucas por hacer el mítico grado 7» Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló que días de Fiestas Patrias se podrían registrar precipitaciones La respuesta de Mario Desbordes a José Antonio Neme: Le recriminaron foto de Sebastián Piñera y así respondió Contenido patrocinado