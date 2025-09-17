  • EN VIVO

Meteorólogo de TVN Iván Torres actualiza su pronóstico de cara a Fiestas Patrias: «Estoy nervioso…»

El experto en tiempo de TVN entregó un informe actualizado y se refirió a posibles precipitaciones para los días festivos,

17 Sep, 2025. 11:59 hrs

