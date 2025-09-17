La respuesta de Mario Desbordes a José Antonio Neme: Le recriminaron foto de Sebastián Piñera y así respondió

Recientemente, se inauguraron las fondas del Parque O’Higgins, que esperan a miles de asistentes este año.

Cómo es tradición, el alcalde de la comuna entregó su discurso, que este año fue por Mario Desbordes, y quien recordó el fracaso de la Convención Constitucional frente al Presidente Gabriel Boric.

En ese contexto, el matinal de Mega habló con el édil de Santiago. «Fue un acto respetuoso, en donde se privilegió lo que corresponde, somos dos autoridades», señaló Desbordes.

Además, agregó que: «Planteé una crítica en lo que pasó en ambos extremos, hago un discurso político, yo soy alcalde de Santiago, que es la comuna que más sufrió con el estallido».

«Una cosa es tener una actitud de respeto y otra es decir que ‘somos amiguis’, porque yo no soy amigo del Presidente Boric. Trabajamos juntos, tuvimos encontrones, tuvimos momentos de acuerdo, pero eso no significa que seamos amigos», aclaró en la entrevista.

Tensión en inauguración de Fondas del Parque O’Higgins

Siguiendo por esa línea, Karen Doggenweiler le consultó por un particular momento que se logró divisar en el acto.

«Usted estaba con su encargado de seguridad, el Presidente pasa por el lado y es usted quien tiene que ponerse al lado, le toca el brazo y ahí recién viene el saludo. ¿Sintió como un desaire esta actitud?», le consultó.

«El Presidente sabía que yo estaba ahí, estaba avisado que yo lo iba a recibir, no sé qué pasó exactamente. Se especulaba que yo lo iba a tratar duramente por inaugurar por primera vez la fonda en la Pampilla, lo que yo encuentro un acto incorrecto», respondió Desbordes.

«Esa es una tradición que tiene más de 100 años. Él estuvo aquí en Santiago mientras su alcaldesa era de su sector político y ahora que no es así se manda a cambiar a donde hay uno de su sector, eso yo no lo considero correcto. El discurso del presidente en la Pampilla es muy provocador, innecesariamente», continuó.

En ese instante, Neme indicó que las palabras venían de ambos lados. Incluso, le consultó por la foto de Sebastian Piñera que tiene en su lugar de trabajo.

En modo de defensa, el alcalde mostró fotos de más presidente: Frei y Lagos.

Sin embargo, aclaró que la de Gabriel Boric la pidió, pero nunca llegó a sus manos.