Luto en la TV por muerte de querido miembro de Mega: «Se ha ido un compañero joven, sensible y profundamente querido»

El canal Mega atraviesa un difícil momento tras la partida de uno de sus integrantes más queridos. La noticia fue dada a conocer en la edición de Meganoticias Actualiza sábado, donde colegas y cercanos le dedicaron palabras de cariño y reconocimiento.

El fallecido es Claudio Toro Concha, productor comercial que formó parte de la familia de Megamedia durante cinco años. La periodista Paloma Ávila fue la encargada de informar la noticia al aire, tomándose un espacio para rendirle un homenaje.

Informan en vivo el fallecimiento de un querido miembro de Mega

«Hoy queremos detenernos para rendir un homenaje muy sentido. Se ha ido un compañero joven, sensible y profundamente querido por todos nosotros. Se trata de Claudio Toro, quien iluminó por cinco años Megamedia con su generosidad y sonrisa en cada rincón», expresó.

Con evidente emoción, agregó: «Su partida nos deja un silencio que pesa, pero también el recuerdo de su talento, su calidez y las risas que compartimos. A su familia, amigos y a todos quienes lo hicieron, les enviamos nuestro abrazo más sincero y a él, nuestro agradecimiento eterno por el tiempo y las enseñanzas que nos regaló».

Aunque no se revelaron las causas de su fallecimiento, desde el canal se optó por destacar el legado humano y profesional de Claudio, cuyo recuerdo permanecerá en quienes compartieron con él dentro y fuera de la pantalla.

