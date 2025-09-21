Hace un par de días Claudia Di Girólamo rompió el silencio sobre el caso de Raffaella y Cristián Campos. Esto, tras la resolución de dejar en libertad a su ex esposo.

Hoy, Pedro Campos decidió hablar al respecto en su cuenta de Instagram.

Pedro Campos apoyó a Claudia Di Girólamo tras declaraciones contra Cristián Campos

Según consignó La Cuarta, Pedro Campos recopiló extractos de la entrevista de su madre, y los compartió en su cuenta personal de Instagram en apoyo a su madre:

«Es paradójico pensar que, con los avances en crear instancias de diálogo para generar espacios más empáticos, seguros, de escucha y de respeto a los derechos humanos de las mujeres, todavía se escuchen voces que parecieran decir que esos temas hay que mantenerlos en silencio. Y guardados para siempre bajo la alfombra de la casa familiar», decía el primero.

El segundo que recopiló Pedro Campos decía así: «Algo extremadamente irresponsable y peligroso socialmente, puesto que actúa como una advertencia de alarma. Para que las miles de personas víctimas de abuso, lo piensen dos veces antes de denunciar su dolor y exponerse al escrutinio público, a la vergüenza y al miedo«.

«Y así vamos retrocediendo y volvemos al imperio del silencio, de la culpa, de la vergüenza; donde algunas de las instituciones que deben escuchar estos testimonios valientes y a sus familias, simplemente actúan con indiferencia», agregó.

La bitácora que compartió

En segundo lugar, Pedro Campos compartió la bitácora de su madre, desde que se reveló el caso de abuso sexual:

«He llevado esta bitácora o especie de diario de vida, más que nada para no olvidar«.

«Lo escribo a ratos y hace mucho tiempo para llevar un registro y memoria de lo vivido personalmente y como familia. Registro y memoria también, de los comentarios vulgares e insensibles de personas ajenas; no solo de columnistas y políticos, sino también de muchos “colegas destacados” de la escena nacional, que no dudaron en poner un manto de duda sobre la denuncia de mi hija, ironizando y burlándose de un testimonio valiente y brutal de abuso que ninguna niña debiera sufrir jamás», complementó.

«Estoy segura de que esos comentarios provocaron y ayudaron a generar una atmósfera de desconfianza, de odio y violencia hacia mi familia. Crearon un clima de circo mediático en donde todos se sintieron llamados a participar destilando veneno y odio de la manera más vulgar, ordinaria y peligrosa», cerró el actor en sus historias, todavía citando a su madre.

