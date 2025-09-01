Luto en la televisión por muerte de conocido periodista: Había estado en vivo horas antes leyendo las noticias

Conmoción en el mundo del espectáculo por la muerte de un reconocido comunicador mexicano, quien destacó como una de las voces más icónicas de noticias en CNN en Español.

Según consignó Univisión, el periodista Alberto Padilla se encontraba compartiendo junto a sus amigos en una actividad social.

Muere destacado periodista a los 60 años

Según el medio antes mencionado, trasladaron al profesional a un recinto hospitalario. Sin embargo, no logró resistir. «Se sintió mal y se desvaneció. Fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José, donde, pese a la atención recibida, se produjo el fatal desenlace en horas de la noche».

Asimismo, no existen mayores detalles sobre la causa de su muerte, o algún síntoma o enfermedad base relacionada con el fallecimiento.

Horas previas a su deceso, el comunicador transmitió de manera normal el noticiero: «A las cinco con Alberto Padilla».

La noticia fue confirmada mediante la página de Facebook del programa de Padilla, donde le dedicaron sentidas palabras: «Alberto Padilla, tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte».

Además, agregaron que: «Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos».

La trayectoria de Alberto Padilla

El comunicador nació en Monterrey, México, y destacó principalmente en América Latina por su rol en CNN en Español, donde ejerció como analista y presentador.

En ese espació, cubrió eventos de gran relevancia a nivel mundial y entrevistas a grandes personajes sociales y políticos.

