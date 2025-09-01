La atrevida confesión de Jean Philippe Cretton en vivo y que Fran García Huidobro no podía creer: «Antes de entrar estaba…»

El fin de semana, se emitió una nueva edición de Only Friends, nuevo espacio de conversación de Mega.

Uno de los invitados al estelar fue Jean Philippe Cretton, quien compartió con el panel, que esta vez dirigió Fran García-Huidobro.

En medio de las dinámicas, el querido animador respondió a una pregunta que leyó a través de la pantalla del espacio.

«¿Consumes porno?», fue la incógnita que leyó el comunicador. Todos quedaron expectantes, y fue aún más la sorpresa al escuchar la respuesta del rostro de TVN, quien confesó ver contenido triple X.

«Sí, me encanta, lo paso súper bien, me entretiene caleta. Lo veo todo el día. De hecho, antes de entrar al estudio estaba…», lanzó el ex animador de Calle 7, en modo humorístico.

La reacción de Fran García Huidobro a la confesión de Jean Philippe Cretton

Luego de los dichos, que no pasaron para nada desapercibidos, Huidobro creyó que todo formaba parte de una humorada.

«¿Vas a contestar en serio o nos vas a agarrar para el chuleteo? ¿Pero cómo vas a ver porno todo el día?», le preguntó la actriz, sin entender mucho de lo que ocurría.

Rápidamente, Cretton aseguró que estaba hablando con la verdad, y que no tenía tapujos en revelarlo.

«Estoy hablando en serio, pero no todo el día. Me gusta toda, de distintos tipos», continuó.

Para cerrar, reveló una experiencia de una relación pasada: «He tenido parejas que también les gusta… el porno no es tan condenable».

Por otro lado, otro de los momentos más impactantes de la emisión del programa, fue cuando el animador de Mi Nombre Es recordó como comunicó la muerte de Felipe Camiroaga.

«Ese fue un día súper tenso, porque los rumores de que algo estaba pasando comenzaron muy temprano, como a mediodía«, señaló.

«Y fue, claro, fue muy difícil. Bueno, ahí de inmediato se genera el paso a prensa, obviamente, pero sí, fue súper complejo. Yo además estaba muy novato», rememoró sobre aquella ocasión.