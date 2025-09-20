  • EN VIVO

Auditor confundido confesó en El Chacotero Sentimental la infidelidad a su esposa de hace 20 años: «Todo este tiempo no hubo acción»

Este auditor contó en El Chacotero Sentimental como engañó a su esposa de más de 20 años, ya que en todo ese tiempo, nunca hubo acción en lo sexual.

20 Sep, 2025. 19:34 hrs

