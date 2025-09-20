Auditor confundido confesó en El Chacotero Sentimental la infidelidad a su esposa de hace 20 años: «Todo este tiempo no hubo acción» Este auditor contó en El Chacotero Sentimental como engañó a su esposa de más de 20 años, ya que en todo ese tiempo, nunca hubo acción en lo sexual. 20 Sep, 2025. 19:34 hrs Por Sebastián Contreras También te podría interesar en tu Radio Corazón: «El evento fue ayer y no llegaste»: María Luisa Godoy recordó cuándo se traspapeló. Y no llegó a animar evento VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega reveló cuándo pararán las lluvias en la capital Regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: Yael Szewkis anunció en TVN cuándo caería agua en Santiago Parada Militar 2025: Así puedes seguir la transmisión de la ceremonia en Parque O’Higgins Osada auditora impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar que su marido era «fome», así que «me metí con el amigo» "El evento fue ayer y no llegaste": María Luisa Godoy recordó cuándo se traspapeló y no llegó a animar evento Contenido patrocinado