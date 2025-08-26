La predicción de Latife Soto que advierte a Karol Lucero de «una mujer vengativa»: «Lo va a destronar, mostrará muchas cosas…»

Luego de toda la polémica de Karol Lucero y su infidelidad, que ha dado mucho que hablar, Latife Soto se la jugó con una de sus clásicas predicciones.

Según relató la tarotista, el comunicador estaría viviendo con una enfermedad, y deberá tratarla, ya que le puede traer muchas consecuencias.

En ese contexto, en el espacio que comparte junto a José Antonio Neme, la brujita lanzó las cartas y reveló el contenido de estas, revelando lo que le estaría esperando a Karol.

¿Qué dijo Latife Soto sobre Karol Lucero?

Según la predicción de Soto, el ex chico Yingo «está enfermito de esas cosas. Se han visto otros casos. No se puede controlar. Son así, narcisos, lujuriosos, no se puede controlar y eso es una adicción».

Además, agregó que: «Esto requiere un tratamiento psiquiátrico. Es lo típico de los narcisos, que tienen a su señora, la catedral, y ahí están todas las otras iglesias. Y ahora vienen todas las consecuencias».

Asimismo, dejó una advertencia sobre una mujer con «sed de venganza» que podría dejar la patá en la vida de Karol Lucero. «Y ojo, que hay una mujer que está como de justiciera por la vida, quien lo va a destronar. Hay una mujer con muchas ganas de vengarse de él, y esa mujer va a mostrar muchas cosas más, muchas pruebas que tiene», señaló.

«Al Karol le toca esta semana pesadito, de nuevo. Acuérdense, van a mostrar cosas, porque hay una mujer con una venganza contra él”, continuó.

Para cerrar, realizó la pregunta del millón, sobre si existe la posibilidad de una reconciliación entre Fran y Karol, y fue enfática: «Si él hace un buen tratamiento, su señora también lo tomaría y ahí podrían arreglar, pero ella está muy preocupada por si hay una guagua».

