En plena transmisión y entre lágrimas despiden a miembro de Zona de Estrellas: «Pasaron cosas muy fuertes…»

Hace algunos días se reveló que Manu González se cambiaría de canal. Por lo mismo, el equipo de Zona de Estrellas se tomó un tiempo para dedicarle una emotiva despedida.

El periodista regresa a Canal 13 para formar parte de Hay que decirlo. Luego de años fuera, el periodista regresa a la señal que lo recibió por primera vez en nuestro país.

Fue Mario Velasco quien dirigió las palabras y rompió el silencio, esto luego de que el español asegurará que no le gusta dar últimas palabras.

«No te voy a decir que no tengo pena, pero creo que te lo mereces. Eres un tremendo profesional, tremendo ser humano y te vamos a echar ene de menos», comenzó diciendo «El Anfibio».

El periodista está emocionado con su retorno a la señal del angelito: «Porque conozco a la mayoría de la gente con la que voy a trabajar y me emociona», comentó.

«Pasaron cosas muy fuertes, pero me puedo ir tranquilo», continuó, enfatizando en el respaldo que por mucho tiempo le entregó Zona de Estrellas.

La despedida de Manu González de Zona de Estrellas

Rodrigo Sunico, sugerente de Zona Latina, también se tomó un tiempo para dedicarle unas palabras al comunicador.

«Siempre ha sido más allá de un gran profesional, una gran persona y eso se valora mucho. Sobre todo en este medio donde no todos son tan buenos amigos, sinceros y honestos», comentó.

Por su lado, Adriana Barrientos no aguantó las lágrimas al momento de despedir a su colega. «Él se ha dedicado firmemente de tratar de sacarme adelante, incluso en momentos complicados del panel (…) Cuando han salido las cosas bien, es porque ha estado detrás», fueron sus palabras.

«Un placer trabajar con vosotros», cerró Manu González notoriamente emocionado.

