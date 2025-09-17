«Estábamos dale que dale…»: Disley Ramos reveló anecdota hot que dejó sorprendidos a sus compañeros en Mundos Opuestos

En la reciente emisión de Mundos Opuestos, Disley Ramos sorprendió a todos los presentes en medio de una actividad realizada en el encierro.

En este contexto, Matías Vega ingresó para dar las instrucciones de la divertida dinámica.

El encargado de la actividad pidió que alzaran su mano las personas que han sido descubiertas mientras tenían relaciones sexuales.

Más de uno levanto la mano, admitiendo que los pillaron haciendo «la cochiná». Sin embargo, Disley dejó perplejos a sus compañeros con su relato.

La influencer no titubeó y reveló que una ex suegra la pillo varias veces con una pareja de aquel entonces.

“Varias veces. Fue una ex suegra, lo bueno es que con ella nos amábamos”, comenzó diciendo la creadora de contenido.

Luego, siguió entregando más detalles de la embarazosa situación: “Mientras estábamos ahí, dale que dale, de repente ella entra a la pieza y dice ‘ay perdón’, cerró, la volvió a abrir y nos preguntó ‘¿qué quieren comer?’”, relató.

La historia desató las risas de sus compañeros, que pudieron divertirse a través de la hilarante actividad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MundosOpuestos13 (@mundosopuestos13)

Reacciones a la confesión hot de Disley Ramos

Luego de sus declaraciones, los cibernautas no demoraron en dejar sus comentarios a través de redes sociales. Sin embargo, la mayoría de connotación negativa.

«Disley siempre le gusta contar experiencias con ex o con hombres delante del Mago y el otro como que no está ni ahí», «Que manera de aburrir esta mujer ….. cuando se va???¿pregunta seria..?», «A la Disley siempre le pasan cosas tan sorprendentes» y «Ríanse porfa está hablando», fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

También puedes leer en Radio Corazón: Auditor confesó en El Chacotero Sentimental «el castigo de Dios»: «Iba todo bien y se desmayó después de casarnos»