Muere destacada actriz inesperadamente luego de sufrir la picadura de un insecto: «durmió y nunca volvió a despertar, mi niña se fue»

La repentina partida de una joven actriz ha remecido al mundo artístico internacional. La intérprete, de solo 28 años, sufrió una picadura de insecto que le provocó severas complicaciones de salud y, pese a recibir asistencia médica, no logró sobrevivir.

El caso generó gran conmoción entre sus seguidores y cercanos, especialmente porque la situación parecía, en un inicio, un problema menor. Fue su madre, reconocida productora, quien relató con dolor lo sucedido: «le picó un insecto. Tenía picazón, fue al doctor, tomó antibióticos, comió, durmió y nunca volvió a despertarse. Mi niña se fue por nada».

¿Quién es la actriz que murió por una picadura de insecto?

Se trata de Marissa Lemos, actriz griega y destacada figura del teatro, quien perdió la vida el pasado 10 de septiembre. Su deceso, sin embargo, recién se dio a conocer semanas después, ya que la familia optó por mantenerlo en reserva mientras se realizaban las pericias forenses. Dichas indagatorias confirmaron que la causa fue el efecto tóxico del veneno del insecto.

No obstante, el círculo cercano de la intérprete acusa que existió negligencia médica en la atención que recibió en el University College London Hospital. Denuncian que nunca fue evaluada por un médico y que las enfermeras demoraron cuatro horas en revisarla tras su ingreso a urgencias.

“Ningún doctor la examinó. Solo las enfermeras la vieron, le hicieron los análisis de sangre y se los pasaron al médico, quien dijo que podía recibir el alta, eso es todo”, expresaron sus familiares a Univision.

La molestia aumenta al considerar la gravedad del cuadro. “Definitivamente no debieron dejarla ir. Si no fuera tan urgente, su oncólogo no la habría enviado en ambulancia; le habrían dicho que fuera en Uber o más tarde. Era urgente. No lo abordaron con la seriedad que debieron hacerlo”, añadieron.

