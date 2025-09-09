El peculiar gesto de Fran Virgilio que tildan de posible «perdonazo» hacia Karol Lucero: «¿Reconciliación…?»

Han pasado varias semanas desde que Karol Lucero estuvo en la palestra mediática.
El comunicador confesó haberle sido infiel, a su pareja de ese entonces, Fran Virgilio, con quien se había casado hace nueve meses.
Todos los medios hablaron de Karol, quien fue duramente criticado y sumó otra «funa» a su extenso listado.
Por lo mismo, recientemente reveló que se irá del país, para poder «sanar» en una clase de retiro espiritual en Costa Rica.
El detalle que abre una posible reconciliación entre Fran Virgilio y Karol Lucero
En este contexto, es que nacen diversas teorías respecto al futuro de la relación. Fran Virgilio no ha dado muchas luces, y de a poco ha vuelto a estar más activa en Instagram.
Un detalle que no pasó desapercibido fue el retiro de su argolla de matrimonio, por lo que en redes sociales no dudaron en reforzar la apuesta que existió una ruptura definitiva.
Sin embargo, un peculiar gesto podría significar mucho, y las teorías abundan en redes sociales.
Y es que un post reveló que Virgilio volvió a usar su argolla. «Ella dejó de usarla en algún minuto, cuando recién se hizo pública la infidelidad de DJ Ilaisa. Sin embargo, ahora vemos que se la vuelve a poner y no solo eso, sino que se fotografía con esa alianza diciendo ‘a lo mejor estoy separada físicamente’, porque cuando uno realmente se quiere separar esto vuela», fueron las palabras de Paula Escobar en el programa «Zona de Estrellas».
Por su parte, la empresaria regresa dejando la grande a redes sociales. Mientras que Karol «Dance» sale del país en busca de la paz interior y de una sanación interna en Costa Rica luego de una ola de críticas.