¡No queda nada para que llegue la semana dieciochera! Y sabemos que nuestros auditores celebran las Fiestas Patrias con tuti. Bailes, tragos, fondas y algo muy importante: la carne.

El asado familiar no puede faltar en esta celebración, por ese motivo, en La Número Uno de Chile te traemos las mejores ofertas de carne para que puedas disfrutar de una gran reunión, y comiendo rico (y barato).

Supermercados y carnicerías ofrecen descuentos en carnes para estas Fiestas Patrias

Estas son algunas de las mejores promociones en diversos locales del país:

Unimarc

Trutro entero de pollo: $3.192 los 800 gramos.

los 800 gramos. Pechuga entera de pollo: $4.311 (antes a 4.671).

(antes a 4.671). Malaya de cerdo: $10.990 los 900 gramos (antes a $13.990).

Sobrecostilla: $10.486 (antes a $13.146).

(antes a $13.146). Ganso vacuno al vacío: $14.611 (antes a $17.841).

Jumbo

Asado carnicero: $3.290 los 400 gramos.

los 400 gramos. Tuto entero: $4.157 los 850 gramos.

los 850 gramos. Filete de cerdo: $7.990 los 900 gramos.

los 900 gramos. Entraña de cerdo: $9.990 los 800 gramos.

los 800 gramos. Bife de lomo vetado: $14.994 el kilo.

Santa Isabel

Trutro entero de pollo: $3.990 el kilo.

el kilo. Pulpa pierna de cerdo a la chilena: $4.190 .

. Pulpa de cerdo: $5.890 el kilo.

el kilo. Sobrecostilla al vacío: $9.737 , aproximadamente (antes a $12.857).

, aproximadamente (antes a $12.857). Cordero trozado: $10.890 el kilo.

Líder

Chuleta de cerdo: $3.490 los 550 gramos (ahorro de $1.400).

los 550 gramos (ahorro de $1.400). Pollo pechuga deshuesada: $5.990 los 850 gramos (ahorro de $900).

los 850 gramos (ahorro de $900). Sobrecostilla al vacío: $7.690 el kilo (ahorro de $1.300).

el kilo (ahorro de $1.300). Huachalomo al vacío: $7.690 el kilo (ahorro de $2.300).

el kilo (ahorro de $2.300). Lomo liso al vacío: $11.990 el kilo (ahorro de $2.600).

Tottus

Pulpa de cerdo a la chilena: $3.990 la unidad.

la unidad. Tuto combinado de pollo: $4.490 el kilo.

el kilo. Trutro corto de pollo: $5.690 el kilo.

el kilo. Abastero al vacío: $9.490 el kilo (12% de descuento).

el kilo (12% de descuento). Huachalomo al vacío: $9.490 el kilo (12% de descuento).

Carnicerías a lo largo de Chile

Las carnicerías también ofrecen diversas promociones:

Doña Carne

Trutro entero de pollo: $4.298 el kilo.

el kilo. Chuleta vetada de cerdo: $5.998 el kilo.

el kilo. Costillar de cerdo: $7.998 el kilo.

el kilo. Lomo liso: $12.998 el kilo (ahorro de $3.000).

el kilo (ahorro de $3.000). Lomo vetado: $12.998 el kilo (ahorro de $4.000).

El carnicero

Chuleta vetada: $3.990 el kilo (antes a $5.290).

Costillar de cerdo: $6.490 el kilo.

Pechuga entera: $6.990 el kilo.

Abastero: $10.990 el kilo.

Posta rosada: $11.490 el kilo.

No te quedes sin las mejores ofertas para disfrutar de unas Fiestas Patrias imperdibles. Ponte el delantal y conviértete en el mejor maestro parrillero.