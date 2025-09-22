La preocupante advertencia de Latife Soto de cara a las próximas elecciones: «Candidatos deben cuidarse» y «tiroteos»

Como ya es tradición, Latife Soto utilizó sus redes sociales para una nueva edición de su programa web, donde conversa con José Antonio Neme y lanza variadas predicciones.

En esta ocasión, lanzó las cartas y se refirió a diversos temas desde aquí hasta que termine el año.

Uno de los temas principales se refiere a la muerte de destacados personajes internacionales: «Van a haber eventos en distintos países, pero ojo, que este último trimestre va a traer lutos mundiales. Unos cinco lutos. Vamos a saber sobre muertes de personajes públicos», comenzó.

Asimismo, agregó que «va a ser un trimestre de sismos y los volcanes se activarán, en países de Asia, México, Perú. Van a venir muchos movimientos de tierra, pero estén tranquilos porque la Tierra se va a estar manifestando».

«La Tierra se va a manifestar, pero nada tan grave. No se preocupen tanto. Ustedes saben que siempre hay gente que piensa que se va a partir todo, pero no, es algo piolita. La Tierra se tiene que manifestar, pero no como ustedes piensan», continuó la médium en medio de su conversación con el rostro de Mega.

Soto también habló de próximas manifestaciones en países a lo largo del mundo. «Se vienen muchas manifestaciones en distintos países, como España y Argentina. Veo muchos militares en esos países», lanzó.

«Va a ser un trimestre bien movido y de gente alegando por leyes que no les van a gustar», continuó la guía espiritual.

Latife Soto lanza preocupante advertencia en el marco de las próximas elecciones

En ese contexto, Latife Soto no dejó pasar la oportunidad y realizó una advertencia respecto a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país.

«Los candidatos tienen que cuidarse. Van a haber muchos tiroteos a nivel mundial, pero nosotros tampoco estamos tan libres de eso, así que ojo», fueron sus palabras.

Para cerrar, y respecto a quienes llevan la delantera, indicó que «yo veo sorpresas, vamos a tener sorpresas en los conteos de la primera vuelta. En cuanto a los que van primeros, igual han ido bajando, así que van a haber cambios en la segunda vuelta. Son hombres los que suben».