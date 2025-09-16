¿Caña en Fiestas Patrias?: Estas son las claves para pasar la resaca luego de los días festivos

Las Fiestas Patrias ya están acá. No queda para que abran las fondas, se prenda el carbón y se compre el pipeño.

Entre comida y comida, siempre hay que beber algo, aunque muchas veces, y sin querer queriendo, «la tomatera» es excesiva… y la caña es peor aún.

Y es que un terremoto, una cerveza helada o una piscola no pueden faltar en estos días. Pero ojito, ya que la temida resaca se puede disminuir. Acá te traemos algunos consejos para disminuir la «caña» y así puedas disfrutar al máximo los días festivos.

Estos son los consejos de un experto para disminuir la caña

El doctor Sebastián Ugarte habló con T13 y entregó claves esenciales para pasar la resaca durante estas Fiestas Patrias.

“beber agua al acostarse para disminuir los efectos de la resaca tiene parte de realidad y parte de mito», comenzó diciendo.

“¿Cuál es la parte de mito? Qué estudios científicos en estudiantes universitarios que bebían agua de este modo, no consiguieron demostrar reducciones importantes de los síntomas de resaca medidos científicamente. Sin embargo, cuál es la parte de verdad, efectivamente el alcohol aumenta la diuresis y la deshidratación. A pesar de que bebemos líquido, perdemos más líquido, y por eso el hidratarnos evita la deshidratación producto del alcohol“, continuó.

Respecto a las bebidas isotónicas, aseguró que «puede ayudar a combatir la deshidratación después de la ingesta de alcohol y en ese sentido son más efectivas que simplemente tomar agua, porque el agua carece de electrolitos. Ayuda, pero no elimina por completo los efectos de la resaca después de la ingesta de alcohol”.

Para cerrar, entregó un último dato clave, que tiene que ver con tomar una cucharita de aceite: «Al tomar aceite, pero lo mismo con una comida rica en grasas, se retarda el vaciamiento gástrico, y esto hace que absorbamos sólo un 10 a un 20% por algunas horas y después se empiece a concretar la absorción del resto del alcohol. En resumen, beber comiendo o ingiriendo algún tipo de grasa, como la cucharada de aceite, hace que los efectos del alcohol sean más paulatinos, pero a la larga también llegan”, cerró.