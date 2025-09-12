José Antonio Neme sorprendió a todos con nueva faceta: Detalló cómo serán sus escenas

El rostro de Mega asombró al revelar un nuevo rol en Mega. Resulta que José Antonio Neme será parte de una serie del canal.

Serán diversos cameos que tendrá en Reunión de Separados, compartiendo escena con actores como Paloma Moreno y Francisco Reyes.

Reyes visitó el estudio junto a Diego Muñoz, y promocionaron el nuevo estreno de la señal, que tiene como fecha de inicio el 23 de septiembre.

En medio del matinal, los actores irrumpieron, y en tono humorístico preguntaron: «¿Dónde está José Antonio? ¿Cómo voy a llamarlo yo ahora? ¿Colega?».

«¡Mis colegas!», respondió rápidamente José Antonio Neme, provocando la risa de todos los que estaban en el lugar.

Respecto a como vivió la experiencia de ser actor, comentó que «estoy trabajando en el personaje».

Además, agregó que: «Hay de todo, si el director lo pide, hay que hacerlo».

José Antonio Neme y nuevo rol en la actuación

El periodista comunicó que varias escenas son con su perrita. Además, grabó una escena con Jaime Astaburuaga.

“Hay una escena donde estamos con Pancho Reyes, en que yo le paso un perro. Y Pancho grita: ‘¡No, no, me da alergia!’», comentó.

“Claro, tenía que arrancarme de José Antonio, fue muy divertido”, continuó.

«Hay una parte en la que yo le ofrezco: ‘¿Hagamos un canje?’. Así le digo yo, te juro», agregó.

Pero ojito, ya que también reveló que será parte de una escena en una fiesta.

“Yo tengo pésimos recuerdos de esa fiesta, encuentro que fue una ordinariez todo lo que pasó. Me invitaron a mí, a una fiesta pituquísima, una amiga personal que está casada con el caballero acá (Paloma Moreno). Yo llegué con la mejor intención y fue espantoso. ¡Terrible!«, relató en tono humorístico.

«Pero está entretenido. Yo lo pasé súper bien», cerró el rostro de Mega.