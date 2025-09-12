¡Una locura! Ricardo Arjona agota la preventa de entradas de gira que lo trae de vuelta a Chile: ¿Cómo comprar en venta general?

La relación entre Ricardo Arjona y Chile vuelve a demostrar su fuerza. Apenas se abrió la preventa de entradas para sus conciertos en el Movistar Arena, programados para el 5 y 7 de junio de 2026, los boletos se agotaron en cuestión de horas, confirmando la enorme expectativa que despierta cada regreso del cantautor guatemalteco a nuestro país.

La locura por Arjona se hizo sentir desde el primer minuto: miles de fanáticos se unieron a la preventa, formando extensas filas virtuales para intentar conseguir su entrada.

Pero ojito, ya que no es primera vez que ocurre este fenómeno. El furor por la venta de entradas de Ricardo Arjona en nuestro país es habitual en cada una de sus visitas.

La preventa agotada no hace más que anticipar lo que será Lo Que el Seco No Dijo – La Gira, el tour más ambicioso de su carrera, que ya ha registrado sold outs en ciudades icónicas como Nueva York y Miami. Con un nuevo disco bajo el brazo y una producción de primer nivel, Arjona promete un espectáculo inolvidable en Santiago.

La expectativa sigue creciendo y todo apunta a que el inicio de la venta general será igualmente arrasador, consolidando una vez más al artista como uno de los más queridos por el público chileno.

¿Dónde comprar entradas para la venta general de Ricardo Arjona en Chile?

Aún quedan chances para ver en vivo al artista guatemalteco.

Para adquirir entradas para la venta general debes acceder al sistema Puntoticket.

Los precios van desde los $52.425 hasta los $226.775 con cargo incluido.