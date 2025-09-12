¡Fuerte momento en «Hay que decirlo»! Panelista llora desconsoladamente al revelar sensible perdida: No había contado nada y fue a trabajar

Un complejo y sentimental momento se vivió en la reciente edición de Hay que decirlo, programa de espectáculos de Canal 13.

Resulta que en medio del programa, uno de los panelistas reveló una lamentable perdida que lo ha tenido profundamente adolorido.

Se trata de Francisco Halzinki, periodista conocido como «el experto en realities». Todo ocurrió mientras el panel analizaba el caso de Camilo, cantante que rompió en llanto en pleno concierto al recordar la muerte de su mascota.

La sensible perdida de Francisco Halzinki

En ese contexto, y de manera imprevista, el comunicador se largó a llorar. «Me pasó hace dos semanas… Perdón», comenzó explicando.

Luego, y más calmado, entregó detalles de la situación. En Concepción, tenía 5 perritas, una de ellas enferma de cáncer: «su tiempo de vida, que le habían dado, de la noche a la mañana se acortó más de la cuenta», indicó.

Según su relato, siempre fue muy inquieta y no le gustaba estar en brazos, no obstante, la última vez estuvo mucho más calmada y el comunicador percibió algo.

«Ese fin de semana, yo sabía que estaba enferma. La tomé en brazos y no se quería bajar, y ahí me di cuenta de que se estaba despidiendo», continuó detallando.

Viajó nuevamente al sur, y su mascota cayó a la clínica, para fallecer al día siguiente. «No alcanzamos a llegar a la clínica», comentó entre lágrimas.

Esto sucedió en la jornada de un día domingo, luego regreso y el lunes trabajó de manera normal.

El conductor del programa le aconsejó que no se debe guardar esos temas, que «se sociabilizan» y es importante darse el tiempo para reflexionar.

Francisco Halzinki aseguró que no quería estar solo para no sobre pensar y prefirió asistir al programa, donde tenía la compañía de sus colegas del programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hay Que Decirlo! (@hayquedecirlo13)