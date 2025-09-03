«Ándate a la chu…, no voy a hablar más contigo esta hue..»: José Antonio Neme explota en vivo y arremete contra actriz nacional

Mañana movida en Mucho Gusto, esto luego de que José Antonio Neme explotara en vivo y arremetiera contra una conocida actriz.

El rostro de Mega lanzó un descargo contra Nicolás Maduro y lo calificó como «un dictador de la peor estrofa».

En medio de la transmisión, el periodista no se guardó nada y se fue en picada contra quienes evitan tildar de dictadura el gobierno de Venezuela: «hay ciertos consensos, pues, el perro es perro, el gato es gato», comentó.

Neme lanza los dardos contra reconocida actriz

En ese contexto, el periodista de Mega se fue en contra de Florencia Lagos, hija de Andrés Lagos y quien fue agregada cultural de Chile en Cuba durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet e interprete nacional.

“Sale la hija de Juan Andrés Lagos a hablar pelotudeces, hue… que no me interesa leer. Si viene tal niña o tal señora a decirme a mí, ándate a la chu…, no voy a hablar más contigo esta hue…», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «este es un dictador de la peor estofa y la gente está pasándolo pésimo y punto, y esa es la realidad. Y si no te gusta, tómate una nave a Marte”.

“Este señor -refiriéndose a Maduro- es un pelotudo, la gente que está con él, otra pelotuda. Los venezolanos en su mayoría lo están pasando como el ajo, porque no habría 8 millones de personas buscando su destino en América Latina. ¿O tú crees que salen por qué quieren?», cuestionó en el estudio.

Para cerrar, reveló que hace algún tiempo anduvo por Colombia, Bogotá, y niños de origen venezolano le pedían dinero. «¿Me va a decir que también lo invento el imperialismo? Déjate de hue… Si me ponen un entrevistado que viene a defender a Maduro, me paro y me voy hasta que termine la entrevista», cerró José Antonio Neme.

