«El lagartija» se confesó en El Chacotero Sentimental con historia hot: «Lo prohibido me gusta más, le di a la hija y a su mamá» Este auditor de 29 años, nos confesó que mientras jugaba un torneo de fútbol, pinchó con una chiquilla. Al tiempo la mamá le hizo ojitos y no lo van a creer. 08 Sep, 2025. 18:25 hrs Por Diego Muñoz