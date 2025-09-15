Conmoción por muerte de protagonista de uno de los primeros virales nacionales: «Uno de los momentos más recordados de Chile»

Recientemente, se dio a conocer una triste noticia. Resulta que el protagonista de uno de los virales más recordados del internet falleció a la edad de 88 años.

El sujeto en cuestión es Sergio Areyuna, quien se fue viral en redes sociales con el icónico «mira pa’ adelante aweo… Cristián».

Según se informó, el hombre residía en Trovolhue, Carahue, Región de la Araucanía.

Muere Sergio Areyuna a la edad de 88 años: Recordado por ser uno de los primeros virales chilenos

La noticia se hizo de conocimiento público durante este fin de semana, sin embargo, la fecha de su deceso fue el 10 de septiembre.

Emilio Delgado, concejal de Carahue, utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia a través de un comunicado oficial. En el escrito, reflexiona y lo destaca por su conexión con la comunidad, más allá de la viralidad de su registro.

«Hoy, como Trovolhuinos, nos entristecimos con el fallecimiento de don Sergio Areyuna. Que si bien en los 90′ llegó a Trovolhue proveniente del norte de nuestro país, se ganó un lugar en nuestros corazones y terminó siendo más Trovolhuino que cualquiera de nosotros«, comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Don Sergio no era un simple vecino, era parte de la identidad de nuestro pueblo. Con su inolvidable y auténtico viral. Nos regaló uno de los momentos más recordados de Chile».

«Gracias a ese video, nuestro querido Trovolhue se hizo conocido en el país, hasta la televisión llegó hasta aquí, se mostró como vivimos, nuestra forma de ser y la calidez de nuestra gente. De alguna forma, don Sergio fue un embajador de Trovolhue ante el mundo, con su humor sencillo y su carisma natural», concluyó el concejal.

