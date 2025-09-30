Shakira encendió el Global Citizen Festival 2025 con música, compromiso y un mensaje de unión

Con su inconfundible energía y un repertorio cargado de clásicos, Shakira se convirtió en una de las protagonistas del Global Citizen Festival 2025, realizado el pasado 27 de septiembre en el histórico Central Park de Nueva York. Más de 60 mil personas vibraron con temas como She Wolf, Whenever, Wherever y Hips Don’t Lie, en un espectáculo que mezcló música y conciencia social.

Durante su presentación, la artista no solo conquistó al público con su talento, sino que también entregó un inspirador mensaje: “Estoy feliz de estar aquí con ustedes sabiendo que han dedicado su tiempo a ayudar a alguien que lo necesitaba. La música nos une, pero ustedes son agentes del cambio.”

Global Citizen Festival 2025: Shakira y su compromiso social

Este año, el festival puso el foco en tres causas principales: el acceso a la energía en África, la protección de la Amazonía y la promoción de la educación infantil. En ese marco, Shakira se consolidó como una voz clave, no solo por su trayectoria musical, sino también por su permanente compromiso social.

Su Fundación Pies Descalzos, fundada en 1997, ha levantado 20 escuelas en comunidades vulnerables de Colombia, beneficiando a miles de niños. De hecho, días antes de subir al escenario en Nueva York, la cantante anunció en sus redes sociales la apertura de un nuevo establecimiento en Tibú, reafirmando que la educación sigue siendo el eje central de su misión.

Con una puesta en escena vibrante y un discurso lleno de convicción, Shakira volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá de la música, posicionándose como una de las artistas más comprometidas con la justicia social y el cambio global.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Impactante! Revelan video inédito de accidente en moto de pareja de Nano Calderón: «Peores segundos de mi vida»