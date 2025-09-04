El «recado» que mandó Michelle Adam tras polémica «guerra de meteorólogos»: «Nosotros no…»

Los meteorólogos siguen dando que hablar. Hace algunos días una polémica los envolvió, luego de que intercambiaran palabras a través de sus respectivos canales.
Pasa que Allison Göhler se lanzó contra sus compañeros del tiempo, ya que no le pareció que entregaran pronósticos tan anticipadamente, esto en el contexto de Fiestas Patrias.
«¿Sabes qué?, me da rabia que en otros canales estén poniendo qué va a pasar en septiembre. ¡Todavía no se puede, no se puede saber!“, declaró en aquella ocasión.
Además, le mandó un mensaje a los expertos del tiempo: “Señores, ustedes meteorólogos y no-meteorólogos que dan el tiempo, tengan cuidado en lo que dicen, porque la gente efectivamente va a pensar que va a pasar lo que usted está diciendo, ¡y no!», lanzó.
Estos dichos no quedaron ahí, ya qué el periodista de Canal 13, José María del Pino no guardó silencio y lanzó que: «Una buena meteoróloga sí se atreve a proyectar el tiempo sin ningún inconveniente».
Por lo mismo, Iván Torres salió al baile y le respondió, tildándolo de «ignorante».
Michelle Adam se refirió a los dichos que la involucran
Esta mañana, el tema se tocó nuevamente en medio del pronóstico del tiempo de Canal 13.
Michelle Adam comentó que este domingo se espera un día invernal y nublado.
En ese contexto, Priscilla Vargas señaló que en otro programa (de la competencia) se refirieron a la posibilidad de precipitaciones.
“Te quiero contar que en otro canal están diciendo que van a caer gotitas”, le dijeron.
“Yo les voy a contar lo que veo, lo que he analizado y he pronosticado…”, expuso, antes de ser interrumpida por Vargas, quien se refirió a la polémica.
“Michelle es tan conciliadora. En otros canales son tan peladores los meteorólogos, a veces. Ella es tan tierna, tan amorosa”, explicó.
“nosotros no hacemos la guerra, hacemos el amor”, continuó, aunque no dudó en mandar un recado.
«¿Para qué vamos a discutir? Somos tan poquitos y nos tenemos que apoyar. Somos todos amigos, no hay que discutir. Hay que apoyarse todo el año, porque después no vamos a estar hablando en la Teletón de cosas buenas”, cerró en modo de reflexión.