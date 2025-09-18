Fondas gratis en Santiago: Revisa los eventos gratuitos para celebrar el 18, 19 y 20 de septiembre en la Región Metropolitana

Ya llegó la tan esperada semana de Fiestas Patrias y, como es costumbre, las fondas se convierten en el panorama favorito para bailar cueca, disfrutar de la música en vivo y comer todo lo que se pueda.

Pero sabemos que muchas veces estos eventos significan un gasto importante en el bolsillo. Por eso, en Radio Corazón te compartimos un listado de fondas gratuitas en Santiago para que celebres sin preocuparte por la plata.

En distintas comunas de la Región Metropolitana habrá actividades abiertas al público, desde ferias costumbristas hasta shows musicales. Acá te dejamos algunos de los imperdibles:

Estas son las Fondas gratis en Santiago

San Joaquín: El 17 de septiembre, en el Parque La Castrina, se realizará la Fonda Chilenera entre las 15:00 y las 21:30 horas. Habrá música en vivo, feria de emprendedores y comida típica.

Paine: Del 17 al 20 de septiembre, en el Estadio Municipal, se desarrollarán las fondas con gastronomía chilena, shows musicales y tragos tradicionales, desde las 11:00 hasta la medianoche.

La Florida: Entre el 19 y el 21 de septiembre, el Gimnasio Municipal será sede de la Fiesta Criolla, con entrada liberada y sin necesidad de reserva previa.

Maipú: Desde el 17 al 20 de septiembre, en la Plaza de Maipú se realizarán celebraciones dieciocheras, mientras que del 18 al 20 se llevará a cabo la Fiesta Costumbrista, con distintas agrupaciones folclóricas.

Renca: Del 18 al 21 de septiembre, el Parque Las Palmeras recibirá la Gran Fonda de Renca, de 12:00 a 21:00 horas. En el escenario se presentarán artistas como Zúmbale Primo, Sonora Palacios y Luis Lambis.

Quilicura: El 18 y 19 de septiembre se celebrará Quilicura en familia, desde las 14:00 horas en la Cancha Santa Luisa. El evento tendrá food trucks, feria de emprendedores, juegos típicos y varias sorpresas.