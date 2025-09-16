Fonda Doña Florinda 2025: Revisa los horarios de los artistas por día

¡Ya estamos todos en modo dieciocho! Las Fiestas Patrias ya están acá, por lo mismo, son varios los panoramas a los que familias completas pueden acceder durante estos días.

Uno de ellos, es la clásica Fonda Doña Florinda, que cada año hace bailar y disfrutar a miles de personas con la mejor música, actividades y gastronomía nacional.

Si quieres diversión asegurada, la Fonda ubicada en La Florida es una opción excelente para disfrutar con tus seres queridos.

Ranchera, cumbia y reggaetón, este evento tiene de todo. A continuación, te entregamos el detalle del horario de cada artista.

Fonda Doña Florinda: Este es el horario de presentación de cada artista

Jueves 18 de septiembre:

12:00 inicio del evento

14:00 La Sonora Malecón

15:50 Valentino Merlo

17:40 Chico Trujillo

19:30 Ráfaga

21:20 Gino Mella

22:50 Américo

Viernes 19 de septiembre:

12:00 inicio del evento

14:00 Los Charros de Luchito y Rafael

15:50 Garras de Amor

17:30 Jairo Vera

19:00 La Sonora Dinamita

20:40 Ráfaga

22:30 Chico Trujillo

Sábado 20 de septiembre

12:00 inicio del evento

14:00 La Cumbia

15:50 Noche de Brujas

17:40 Los Vásquez

19:30 Tobal MJ

21:00 Santaferia

22:50 Amar Azul

Domingo 21 de septiembre

12:00 inicio del evento

13:00 Caña Brava

14:30 Chico Trujillo

16:10 Mario Guerrero

17:20 Zúmbale Primo

18:20 Lucky Brown

19:00 Ráfaga

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fonda Doña Florinda (@donaflorinda.cl)

También puedes leer en Radio Corazón: Fonda Doña Florinda: Cuándo es, dónde, venta de entradas y artistas confirmados para cada día