Fonda Doña Florinda 2025: Revisa los horarios de los artistas por día

¡Ya estamos todos en modo dieciocho! Las Fiestas Patrias ya están acá, por lo mismo, son varios los panoramas a los que familias completas pueden acceder durante estos días.
Uno de ellos, es la clásica Fonda Doña Florinda, que cada año hace bailar y disfrutar a miles de personas con la mejor música, actividades y gastronomía nacional.
Si quieres diversión asegurada, la Fonda ubicada en La Florida es una opción excelente para disfrutar con tus seres queridos.
Ranchera, cumbia y reggaetón, este evento tiene de todo. A continuación, te entregamos el detalle del horario de cada artista.
Fonda Doña Florinda: Este es el horario de presentación de cada artista
Jueves 18 de septiembre:
- 12:00 inicio del evento
- 14:00 La Sonora Malecón
- 15:50 Valentino Merlo
- 17:40 Chico Trujillo
- 19:30 Ráfaga
- 21:20 Gino Mella
- 22:50 Américo
Viernes 19 de septiembre:
- 12:00 inicio del evento
- 14:00 Los Charros de Luchito y Rafael
- 15:50 Garras de Amor
- 17:30 Jairo Vera
- 19:00 La Sonora Dinamita
- 20:40 Ráfaga
- 22:30 Chico Trujillo
Sábado 20 de septiembre
- 12:00 inicio del evento
- 14:00 La Cumbia
- 15:50 Noche de Brujas
- 17:40 Los Vásquez
- 19:30 Tobal MJ
- 21:00 Santaferia
- 22:50 Amar Azul
Domingo 21 de septiembre
- 12:00 inicio del evento
- 13:00 Caña Brava
- 14:30 Chico Trujillo
- 16:10 Mario Guerrero
- 17:20 Zúmbale Primo
- 18:20 Lucky Brown
- 19:00 Ráfaga
