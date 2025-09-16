  • EN VIVO

Fonda Doña Florinda 2025: Revisa los horarios de los artistas por día

Este es el horario de presentación que tendrá cada artista en la Fonda Doña Florinda. No te pierdas los detalles.

16 Sep, 2025. 12:22 hrs
Fonda Doña Florinda
Instagram@fondadonaflorinda

¡Ya estamos todos en modo dieciocho! Las Fiestas Patrias ya están acá, por lo mismo, son varios los panoramas a los que familias completas pueden acceder durante estos días.

Uno de ellos, es la clásica Fonda Doña Florinda, que cada año hace bailar y disfrutar a miles de personas con la mejor música, actividades y gastronomía nacional.

Si quieres diversión asegurada, la Fonda ubicada en La Florida es una opción excelente para disfrutar con tus seres queridos.

Ranchera, cumbia y reggaetón, este evento tiene de todo. A continuación, te entregamos el detalle del horario de cada artista.

Fonda Doña Florinda: Este es el horario de presentación de cada artista

Jueves 18 de septiembre:

  • 12:00 inicio del evento
  • 14:00 La Sonora Malecón
  • 15:50 Valentino Merlo
  • 17:40 Chico Trujillo
  • 19:30 Ráfaga
  • 21:20 Gino Mella
  • 22:50 Américo

Viernes 19 de septiembre:

  • 12:00 inicio del evento
  • 14:00 Los Charros de Luchito y Rafael
  • 15:50 Garras de Amor
  • 17:30 Jairo Vera
  • 19:00 La Sonora Dinamita
  • 20:40 Ráfaga
  • 22:30 Chico Trujillo

Sábado 20 de septiembre

  • 12:00 inicio del evento
  • 14:00 La Cumbia
  • 15:50 Noche de Brujas
  • 17:40 Los Vásquez
  • 19:30 Tobal MJ
  • 21:00 Santaferia
  • 22:50 Amar Azul

Domingo 21 de septiembre

  • 12:00 inicio del evento
  • 13:00 Caña Brava
  • 14:30 Chico Trujillo
  • 16:10 Mario Guerrero
  • 17:20 Zúmbale Primo
  • 18:20 Lucky Brown
  • 19:00 Ráfaga

 

 

