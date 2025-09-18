Bono de Protección 2025: ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio para dueñas de casa en Chile hoy jueves 18 de septiembre?

Estamos en plenas Fiestas Patrias, y muchas dueñas de casa deben ingeniárselas para organizar el presupuesto familiar sin que falte nada en la celebración. No es tarea fácil, sobre todo con los gastos extras propios de estas fechas, pero con esfuerzo logran que el festejo no se vea afectado y el bolsillo tampoco.
Por eso, en La Más Querida de Chile te contamos todos los detalles sobre el bono de protección y cómo acceder a este beneficio, una ayuda clave para disfrutar estas fiestas con mayor tranquilidad.
¿De qué manera postular al bono de protección 2025?
Para acceder al Bono Dueña de Casa, es necesario estar registrada en el Sistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades y haber aceptado la invitación para participar en alguno de sus programas.