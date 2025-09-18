Bono de Protección 2025: ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio para dueñas de casa en Chile hoy jueves 18 de septiembre?

Estamos en plenas Fiestas Patrias, y muchas dueñas de casa deben ingeniárselas para organizar el presupuesto familiar sin que falte nada en la celebración. No es tarea fácil, sobre todo con los gastos extras propios de estas fechas, pero con esfuerzo logran que el festejo no se vea afectado y el bolsillo tampoco.

Por eso, en La Más Querida de Chile te contamos todos los detalles sobre el bono de protección y cómo acceder a este beneficio, una ayuda clave para disfrutar estas fiestas con mayor tranquilidad.

¿De qué manera postular al bono de protección 2025?

Para acceder al Bono Dueña de Casa, es necesario estar registrada en el Sistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades y haber aceptado la invitación para participar en alguno de sus programas.

Familias

Abriendo Caminos

Calle

Vínculos Luego, es necesario firmar una carta de compromiso y un plan de intervención, lo que permite continuar con el proceso para obtener el beneficio. Cabe señalar que los pagos se realizan según un orden de prioridad definido con anterioridad. Este es el orden de prioridad para recibir el beneficio Los montos se entregan siguiendo un orden de prioridad establecido en seis grupos. A continuación, se detallan las etapas del proceso de selección: Prioridad 1 : Madre de menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental, o personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

: Madre de menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental, o personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF). Prioridad 2 : Mujer mayor de 18 años que sea la jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

: Mujer mayor de 18 años que sea la jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3 : Mujer mayor de 18 años que se desempeñe como dueña de casa.

: Mujer mayor de 18 años que se desempeñe como dueña de casa. Prioridad 4 : Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las tres primeras prioridades, el hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar recibirá el aporte.

: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las tres primeras prioridades, el hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar recibirá el aporte. Prioridad 5 : En caso de no cumplir las condiciones ya mencionadas, recibirá el bono cualquier mujer que tenga más de 18 años. Si no puede o no hay una mujer mayor de edad, se le pagará a cualquier hombre tenga sobre 18 años.

: En caso de no cumplir las condiciones ya mencionadas, recibirá el bono cualquier mujer que tenga más de 18 años. Si no puede o no hay una mujer mayor de edad, se le pagará a cualquier hombre tenga sobre 18 años. Prioridad 6: En caso de que no se cumpla con ninguna de las prioridades anteriores, se le pagará el monto a la persona mayor de edad que tenga bajo su cuidado a alguien menor de 18 años. ¿Cuáles son los montos y la duración del bono dueña de casa? Cada monto varía según el mes. Estos son los detalles: Los primeros 6 meses: $22.674 .

. Desde el mes 7 al mes 12: $17.256.

Desde el mes 13 al mes 18: $11.864 .

. Desde el mes 19 al 24: $21.243. Es importante tener en consideración que estos montos corresponden a montos SUF. En caso de ser elegido para recibir el beneficio, este será depositado directamente en la CuentaRut de BancoEstado. Sin embargo, si no cuentas con una cuenta activa, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia gestionará la entrega del dinero para que puedas retirarlo.